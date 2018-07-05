30年前童書創作獲信誼首獎 至今仍暢銷

2018-07-05 14:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



信誼基金會「幼兒文學獎」今年邁入30年，為台灣提供許多優良的童書。 記者林良齊／攝影 分享 facebook

今年是信誼基金會轉型並專注於幼兒教育後的第40年，其中由信誼基金會辦理的「信誼幼兒文學獎」也邁入30年。信誼基金會今年特別選出的「經典40」，其中不少書都曾獲信誼幼兒文學獎。

像中原大學通識中心副教授、兩性專家曾陽晴，曾獲首屆「信誼幼兒文學獎」佳作，他回憶，當年的兒童圖書大多是從日本、美國或是歐洲翻譯而來，「少有本土作家」，因而以自身經驗創作「媽媽買綠豆」，除當年獲佳作，今年也被選入經典40。

「媽媽買綠豆」已推出30年，今年依舊進入國家圖書館0至5歲嬰幼兒適讀圖書的借閱前20名，顯示其對幼兒文學的重要性。

曾陽晴表示，「媽媽買綠豆」一書原本有2000多字，以他自己買綠豆、種綠豆的經驗出發，配合繪者萬華國的作畫，背景是在淡水的老市場，並從兒童的視角出發，包括榻榻米等，最後刪到約剩200字。他也透露，當初20年再版時要把16頁後面的「種綠豆」刪掉，但在海綿上種綠豆是每個人的童年，「種綠豆也很快樂」，因而在堅持之下仍是完整的版本。

曾陽晴也說，直到現在還有學生拿著書說「老師，我小時候看過你寫的書」。他認為，信誼幼兒文學獎對幼兒文學真的有鼓勵及影響，也讓幼兒文學在台灣成為一種文類，改變台灣幼兒文學的方向、使幼兒文學變得更加成熟。

信誼基金董事長張杏如說，過去常把幼兒文學範疇放在兒童文學內，但幼兒文學並不等於兒童文學，幼兒文學有時比起文學性、更注重互動性，因此文學獎也希望為幼兒文學定位。不只有文學獎頒獎，他們也辦理研討會、工作坊，都是希望培養專業的圖書作者。