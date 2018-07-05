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學者、立委發聲：蒸汽火車 不受空汙法限制

2018-07-05 14:40聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

台鐵近年修復五輛蒸汽火車，因噴煙和鳴笛聲屢遭民眾檢舉，另有民眾發起聯署，希望將蒸...
台鐵近年修復五輛蒸汽火車，因噴煙和鳴笛聲屢遭民眾檢舉，另有民眾發起聯署，希望將蒸汽火車納入文化保護法，不受空汙法限制。 圖／聯合報系資料照片
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長期關注蒸汽火車動態的民眾Tomson Chen在公共政策網路平台提案，將蒸汽火車納入文化保護法，不受空汙法限制，逾1000人附議。國民黨立委蔣萬安認為蒸汽火車是台灣文化歷史的一部分，應該保存下來；民進黨立委陳歐珀也說，許多先進國家都有保留蒸汽火車，應該做更深度的討論再決定。

空汙法上周三讀修正通過，環保署未來將加嚴出廠10年以上的交通工具排放標準，違規最嚴重可註銷牌照。

噴煙、鳴笛聲屢遭檢舉

台鐵近年來陸續修復五輛蒸汽火車，但卻因噴煙和鳴笛聲屢遭民眾檢舉。提案者表示，蒸汽火車行駛必然會有冒煙與鳴笛的情況發生，但並非天天行駛，而是在固定活動與測試時才會使用，每年平均僅10天。

提案者說，歐美日本等國，皆利用蒸汽火車做為觀光用途，例如日本大景川本線，有4輛SL蒸汽火車運行，平日往返各1車次，假日往返各2到3車次，既保存了動態行駛的文化財，更促進地方的觀光。

他建議政府修法，在使用環保煤炭的情況之下，蒸汽火車所排出的煙，將不受環受法規所限，因為蒸汽火車並非全程冒煙，其煙霧持續時間在1分鐘內就可消散；鳴笛噪音的部分，可透過規範，如特定區域或可接受鳴放的持續秒數。

蔣萬安表示，空汙法三讀後，民眾對於10年以上老舊汽機車未來排放標準加嚴有些反彈，包括這次蒸汽火車及骨董車，都有民眾來向他陳情，希望環保署能夠擬定相關辦法及特殊排放條件，保存這些有紀念意義或是屬於文化資產的車輛。蔣也認為，歐美都保留這樣的骨董車，而蒸汽火車是屬於台灣文化歷史的一部分，更要保存下來，環保署及交通部應該共同就此問題多作考量。

陳歐珀說，減少空汙是全民目標，但關於蒸汽火車是否造成空汙的問題，應該要用其他思維來處理，因為它對比汽機車造成的汙染相對少，全台也只剩下五台，而且先進國家如日本也都有保留蒸汽火車作為光觀使用，所以他認為應該做更深度的討論再來做決定。

蔣萬安陳歐珀修復台鐵空汙

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