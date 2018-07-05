雨下太多 屏東南州中圳埤農路擋土牆變形

2018-07-05 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



連續多天豪雨，屏東各地除了道路積淹水外，也傳出路面掏空或路堤變形基礎流失問題，南州鄉同安村的中圳埤農路，傳出擋土牆變形路面基礎流失，公所獲報立即前往擺設警戒，提醒用路人經過小心。

屏東縣南州鄉同安村緊鄰中圳埤的農路，疑似連日來的大雨，路面基礎泥土含水量過高，堤防擋土牆外推變形，造成約40公尺長的路面裂縫塌陷，當地村民發現後相當緊張，發現後通報公所進行處置。