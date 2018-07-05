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台鐵東線新自強號 暑假周五至周日可買無座票

2018-07-05 12:23聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵今天公布，為了紓解花東地區暑假期間觀光人潮及原住民族歲時祭儀之乘車需求，將於7月6日起至9月2日止，每逢周五、周六、周日，開放東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號每列次限量發售120張無座票。於乘車當日於車站窗口發售，不提前預售。

台鐵表示，開放無座票之新自強號班次，旅客仍應持當日當次無座票乘車，未持當日當次車票及持用電子票證、定期票乘車者，仍依規定重新補票並加收50％票價。其它退、換票等事宜，依臺鐵局旅客運送契約辦理。

暑假期間，台鐵將發售東線新自強號周五、周六、周日的無座票。圖／台鐵提供
暑假期間，台鐵將發售東線新自強號周五、周六、周日的無座票。圖／台鐵提供
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自強號台鐵普悠瑪號

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