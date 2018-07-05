三創影展開幕片生生 導演籲珍惜家人時光

2018-07-05 13:35 中央社 台北5日電



今年三創親子影展以「一起來玩吧！」為主題，開幕片「生生」導演安邦的拍攝初衷，源於幼時遭逢親友死亡經歷。安邦希望，大、小朋友看過「生生」後，都能更珍惜身邊家人。

三創生活園區主辦第三屆「三創親子影展」，今年再與鴻海及永齡教育基金會舉辦，將在8月17日登場。開幕片「生生」講述一位小男孩走入另一位老奶奶的生命中，彼此相互扶持療傷的陪伴故事。導演安邦指出，「生生」描述老人網紅與孩子間跨越世代的陪伴故事，希望大、小朋友看過電影，都能更珍惜身邊的家人。

從去年起，「生生」參與許多國內外影展，是今年深受矚目的兒童電影，安邦說，原本就想拍給小朋友看的電影，但製作過程仍難免嚴肅。

一開始會拍「生生」，源於安邦在國小時遭遇同學意外過世的事件，當時的他還不知道死亡是什麼，唸大學又遭逢阿公過世，安邦回憶，「經過殯儀館時，都會希望阿公的花籃是所有人當中最漂亮的，但與其這樣想，還不如在親人在世時多陪伴他」。

安邦想透過此片告訴觀眾，其實「死亡」並非是不能談論的議題，「希望藉由這部電影，讓親子觀眾有陪伴與討論的管道」。

三創親子影展從2016年開辦以來，每年參加人數逐步增加。三創生活園區總經理賴寶月說，藉由提供三創這個創新平台，盼能讓民眾感受台灣不同能量，「三創親子影展的成立，無非希望拉近孩子與家長間的關係，開啟親子對話」。

今年的三創親子影展嚴選22部參展影片和3個繪本故事時間，採線上預約報名免費入場參加，詳情可上三創生活園區官網查詢。