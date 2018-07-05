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暑假搶商機 高捷紅線沿線三家業者共推好玩卡

2018-07-05 12:18聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市有三家百貨及遊樂園都位在高雄捷運紅線上，今年暑假特別針對觀光客今天推出「捷運3點大連線方案」，憑活動DM截角至三家百貨商場享購物優惠，讓遊客沿著捷運紅線從此到南，一路玩到底。

業者與高雄捷運公司同時推「高屏澎好玩卡-青春玩樂‧無限放大版」，包含捷運二日暢遊，加上三家商場推出的優惠折價券內容，原價700元，特價只要250元！讓來到高雄玩樂的旅客們可以感受到美食、玩樂、和滿載而歸的滿滿回憶。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，過去以來都是由高雄市政府觀光局規劃一日遊，或是二日遊的方案。這次是首度有民間企業，主動共同劃「捷運3點大連線」的遊程方案，讓來高雄玩的年輕朋友們又多了一個新的選擇，只要搭乘捷運就可以看見各具特色的在地商家。

三家商場分別祭出了不同的優惠，希望用本身商場的特色，帶給來到高雄的遊客們更多不同的美好印象。鄰近高鐵，位在捷運紅線R16左營站的新光三越高雄左營店，適逢近來彩虹市集改裝搖身一變為潮食新天地，推出「鮮食好味 豐盛一夏」餐飲優惠內容，贈遊客「飽餐一頓餐飲券」，在彩虹市集伴手禮區單筆購物滿1000元，就送100元美食抵用券1乙張。

位於高雄捷運紅線R8站4號出口的新光三越高雄三多店，推出「伴手好禮 滿載而歸」的伴手好物推薦，於新光三越高雄三多店B2樓伴手禮區購物單筆滿1000元可現抵100元。

大魯閣草衙道購物中心是位在高雄捷運紅線R4A站的2號出口，擁有好玩的鈴鹿賽道樂園，凡憑DM截角加館內當日購物滿500元發票，送鈴鹿賽道樂園50元抵用券2張。

高雄民間企業主動共同規劃「捷運3點大連線」的遊程方案，讓來高雄玩的親子多了一個新...
高雄民間企業主動共同規劃「捷運3點大連線」的遊程方案，讓來高雄玩的親子多了一個新的選擇。記者謝梅芬／攝影
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高雄首度有民間企業主動共同規劃「捷運3點大連線」的遊程方案，讓來高雄玩的年輕朋友...
高雄首度有民間企業主動共同規劃「捷運3點大連線」的遊程方案，讓來高雄玩的年輕朋友們又多了一個新的選擇。記者謝梅芬／攝影
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捷運伴手禮

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