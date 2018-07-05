疏運暑假人潮 台鐵發售新自強號無座票

2018-07-05 13:36 中央社 台北5日電



疏運暑假花東旅遊人潮，交通部台鐵局今天以新聞稿宣布，暑假期間每逢週五、六、日開放發售，「東線新自強號每列次120張無座票」，限當日發售，不提前預售。

為紓解花東地區暑假期間觀光人潮及原住民族歲時祭儀的乘車需求，台鐵局宣布，7月6日起至9月2日止，每逢週五、六、日，開放發售限量120張東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號無座票，僅限於乘車當日於車站窗口發售，不提前預售。

台鐵局表示，旅客仍應持當日當次無座票乘車，未持當日當次車票及持用電子票證、定期票乘車者，仍依規定重新補票並加收50％票價，其他退、換票等事宜，依台鐵局旅客運送契約辦理。