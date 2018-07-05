青年參與儲蓄帳戶「蠻後悔」：同學4年後就能進台積電

2018-07-05 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



去年參與「青年教育與儲蓄帳戶」的劉瑞伯，畢業於國立北門農工電機科，畢業後到南紡工作，擔任助理工務員。劉瑞伯說，因為對未來迷惘，希望藉由3年工作經驗，確認自己的志向。但現在的他透露「有點後悔」，他說，雖然政府一個月多給1萬元，但其他已經在讀大學的同學，4年畢業後，就能憑大學學歷到台積電工作，「我會比人家晚」。

劉瑞伯表示，高職畢業後，不知道自己要做什麼，唯一確定的是「不想回學校念書」，想先去外面看看。考完統測後，從老師口中聽到有這個計畫，也決定參加，「一個月1萬元還蠻吸引人的。」

劉瑞伯的家境小康，他說，當初要參與計畫時，父親還跟他說「何必這麼早出去工作」，先去大學讀書也沒關係，他的同學高達9成也都選擇上大學。但他仍堅持給自己一次機會，先去業界闖闖。

劉瑞伯說，大學生現在滿街都是，甚至只要繳錢就有大學文憑，當大家都一樣的狀況下，自己反而是比較特殊的那一個。

在南紡工作近一年，劉瑞伯看到了自己的不足。他發現，高中教的東西和高中學歷，真的不夠用。劉瑞伯說，有規模的公司都非常注重學歷，高中畢業最多只能領25K、26K，大學畢業就能多個兩三千，甚至五六千，但做的工作內容卻差不多。

計畫結束後，劉瑞伯希望能在職進修，半工半讀。「如果公司願意繼續聘用我，我就會把大學學歷補完。」

「我不會後悔我所做的選擇，但我蠻後悔參加這個計畫。」劉瑞伯說，雖然政府一個月多給參與者1萬元，但是如果先讀了大學，4年後還能拿到一張大學文憑，頂尖學生甚至可以先到台積電等公司工作，而他就會比同屆同學晚取得大學學歷。

但是，劉瑞伯說，這個計畫也有優勢，可以提早知道產業需要的是什麼人才，並知道自己的不足，提前充實。他建議，計畫的誘因應該更大，例如錢多一點，或是產業選項再多一點。

一名不願具名的申請青年，建議政府單位應多了解申請者在職場上實際的工作內容。他說，當初看到這個計畫的工作內容，是屬於比較有技術性的工作，且應徵的職稱很好聽，例如「oo工程師」，但實際上的職稱卻不是這樣，工作內容也很輕鬆易上手，「從18至60歲都能做」，並不是不可取代的工作，且跟大學產學合作計畫的實習所做的工作內容差不多，還不如先去讀大學。

此外，因為是政府計畫的員工，公司對他百般呵護，其他同事甚至形容他們這些政府簽約的職員很像「吉祥物」，站在那邊都不要動，看著其他同事做就好，因為公司怕他們受傷，不好交代。

國立新化高工化工科應屆畢業生陳泓銘，是今年的「青年教育與就業儲蓄帳戶」申請者，而且已經找到工作。陳泓銘說，他已經考上明志科大，但他選擇先進到職場工作，先透過這個計畫存大學學費，「只要有目標有方向，晚兩年讀大學也不是太大問題。」

家庭經濟情況不太好的陳泓銘，從高一就開始打工，他說，雖然已經考上大學，但4年至少需要40、50萬，而他必須自己負擔，因此先參加這個計畫，存大學學費。現在高中畢業出來，要找個月薪3萬多的工作很難找，若是在南部的話，27K就要偷笑了。

陳泓銘說，計畫提供的職缺，工作環境都略差，「都是年輕人比較不喜歡的」，有些工作是比較沒有技術性，例如包裝員，清潔員等等，比較是枯燥乏味、沒人要做的工作。他本來想找化工類的工作，但只有品管、品保，職缺有限，他先去一間化工廠面試，但工廠場地溼滑，淺藏危險因子，因此最後找到家裡附近的五金行工作。

今年基隆商工資處科進修部畢業的江品葳，也是今年的申請者。她說，自己本來就想一畢業先工作，半工半讀，之後看到計畫，就想先試試看，「從中摸索自己真正的興趣」。她認為，因為是政府的計畫，工作內容和勞工權益上，應該比較有保障。