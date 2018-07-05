打工族簡單3步驟 檢舉不肖業者

2018-07-05 14:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 翁至威 ／台北報導



打工族如發現薪資遭到虛報，只要掌握三步驟：填寫檢舉書、備妥薪資條、向稽徵機關提出檢舉，就可完成檢舉程序，保障自身權益。不過，高雄國稅局表示，許多當事人當下沒能察覺，直到次年申報綜合所得稅或收到稽徵機關綜合所得稅核定補稅通知時，才發現遭到虛報薪資。

該局表示，當事人如要自行檢舉，只要簡單三步驟，就可以完成：首先是前往稅局網站下載「虛報薪資檢舉書」，接下來備妥相關證明文件，如果是支領現金，則須出具妥善保存的薪資袋或現金簽收條，若是透過匯款，則可準備存摺作為證明。備齊所需資料後，最後向戶籍所在地之稽徵機關提出檢舉。

檢舉虛報薪資三步驟。資料來源／採訪整理 製表／翁至威 分享 facebook

由於學生多半仍被父母列報為扶養親屬，一旦被虛報薪資，該薪資所得會併入父母的所得計徵個人綜合所得稅，若提不出有利證據，該虛報薪資無法被剔除，適用稅率可能不低。因此，前述三步驟中的「備妥相關證明文件」相當重要，申請復查時可以舉證。

防止被虛報薪資只能自求多福，很難寄望稽徵機關。記者問過國稅局，是否可能在寒暑假期間啟動專案稽查，保障更多打工學生權益？國稅局說明，實務執行上仍有困難，首先範圍太大，難以鎖定，恐成「大海撈針」；其次也擔心無目標式稽核，造成業者困擾，挨批擾民。事實上，過往發現虛報薪資的案例，絕大多數仍是來自民眾、當事人自行檢舉。

該局也呼籲營利事業，不要為了節省少額稅捐而虛報薪資，一旦查獲違章情事，除須補徵稅額，也將處所漏稅額二倍以下罰鍰。