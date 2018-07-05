嘔吐無法進食 老婦嗜吃破布子成胃糞石

2018-07-05 12:23 中央社 彰化5日電



86歲的陳姓老婦人出現嘔吐情形，無法進食，到醫院檢查才發現有胃糞石，醫師問診後得知，老婦人喜歡吃飯配破布子，老人家胃排空較慢，破布子不好消化，時間一久就變成胃糞石。

衛生福利部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超今天指出，日前有一名86歲的陳姓老婦人因為嘔吐，無法進食，到醫院求診，為老婦人檢查，發現在胃的最上端和食道交接的賁門處，有個5公分大的結石卡住，另外在小腸也有約3公分大的結石，這一類消化不良的結石稱為胃糞石。

楊智超指出，詢問老婦人的飲食情形，得知老太太喜歡吃破皮子，三餐吃飯時經常以破皮子配飯，破布子屬於高纖維的食物，老人家胃排空比較慢，高纖維的破皮子又不好消化，吃太多的時候，破布子就會在胃裡面像滾雪球一樣黏上食物的殘渣，成為胃糞石。

楊智超說，由於老太太的胃糞石太大，沒辦法用胃鏡從食道取出，他先把胃糞石夾碎成小塊，再取出來，老太太已出院。楊智超呼籲，胃糞石的案例以老人家居多，大部分都是由不消化的植物纖維所形成，有的人會以可樂等碳酸飲料去溶解，如果無法溶解的話，一般都是用胃鏡取出。

他指出，胃腸道功能不好或消化功能差的老人家，破布子、柿子及筍乾等高纖不好消化的食物不能多吃，吃東西的時候要細嚼慢嚥，多喝水以維持腸胃道的健康。