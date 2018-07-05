打工注意！當心被浮報薪資

2018-07-05 14:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 翁至威 ／台北報導



高雄國稅局指出，必須大量人力投入、亟需臨時工的工作，例如營造公司、工程行等，都是過往較常出現浮報薪資狀況的行業別。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

暑假來臨！國稅局提醒，學生打工應慎選環境，切忌隨意將身分證及私章交給雇主，如需交付身分證影本，則務必在上面註明指定用途，避免成為不肖業者逃漏稅的人頭。

每年7、8月暑假，是學生族群打工旺季，不過也因此，部分不肖業者看準學生普遍缺乏社會經驗，浮報學生薪資，甚至利誘學生作為人頭，讓莘莘學子不幸淪為逃漏稅工具。

南區國稅局表示，以過往稽查經驗來看，有查到部分工程行在承包小型工程時，其臨時工實得薪資約2萬元，遭浮報為3萬或4萬元，虛報翻倍薪資，其中不僅學生受害，連一般成人都可能一時不察。

營造、工程業曾發生

高雄國稅局也指出，必須大量人力投入、亟需臨時工的工作，例如營造公司、工程行等，都是過往較常出現浮報薪資狀況的行業別。

過去地方稽徵單位也曾經接獲檢舉，某公司利用虛報薪資逃漏鉅額所得稅，國稅局依據檢舉人提供的線索，進一步蒐證查核，發現在該公司提供的員工薪資印領清冊中，居然有20多位員工的薪資每月均為2萬元，全年薪資均同為24萬元，但該公司卻無法提供這些員工的出勤紀錄、工作內容以及投保資料。

經實地查訪後發現，其實所謂的「員工」名單，竟大部分從未受僱於該公司，少數僅在暑假期間打工，並未領取這麼多薪水。國稅局查明事證後，最後認定其虛報薪資共500多萬，除須補繳稅款130多萬，另需額外負擔100多萬罰鍰。

北區國稅局表示，每年寒暑假期間是學生最重要的打工期，許多學生在未有警覺及防備之下，將身分證明文件或印章提供他人使用，次年申報綜合所得稅或收到稽徵機關綜合所得稅核定補稅通知時，才發現薪資遭到浮報。

這樣的情形其實也不僅發生在打工學生身上，剛出社會的新鮮人，也常常因為涉世未深或不熟稅法，遭不肖業者作為逃漏稅的人頭。

身分證影本註記用途

國稅局提醒，不論是初出茅廬的新鮮人或是打工學生，求職面試及領取薪資時，務必要多一分「小心」！萬萬不可將身分證件交給業主保管，以免被盜用或做其他不法用途，如需提供身分證影本，最好在上面註明限定用途。

在領取薪資時，應避免在空白表單或空白薪資印領清冊上簽章，應確實核對薪資表填載之金額，與實領薪資是否相符，最好是將薪資袋或薪資條完整保留，以作為日後收到扣繳憑單時核對依據。