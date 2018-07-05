夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



夏天到了，又是狂開冷氣的季節，電費帳單飆漲，吃不消。省電達人張偉明分享入門版節電四妙招，包括盤點「待機電力」電器改用有開關切換的排插型延長線、室內無線電話換有線電話、以快煮壼加保溫瓶取代開飲機或電熱水瓶，以及省電燈泡換成LED燈泡，加上台電節電獎勵，每期至少可獲得84元，等於每期帳單至少可省下700元支出。

張偉明也建議，耗能最高的冷氣，可調到攝氏28度，搭配循環扇使用，冷氣每調高一度，可省下5%電力，濾網也建議每個月清洗一次，也能省5%電力，重度使用冷氣者，建議採用變頻、有節能標章的冷氣較省電，定頻冷氣啟動時最耗電，建議不要開開關關。

張偉明說，第一招，清查家裡的「待機電力」電器改用有開關切換的排插型延長線。例如冷氣、床頭音響、微波爐、洗衣機等有亮燈或有LED面板的電器，這類電器即使沒使用還在插電。台電估計，待機電力約佔總耗電量約7.4%，待機電力電器，換成有開關切換的排插型延長線，一期帳單約可省下50元到100元電費。

第二招，室內無線電話換有線電話。張偉明說，室內電話很少使用，卻一直處於充電狀態，若改成有線電話，一期電費估計可省50到100元。

第三招，以快煮壼加保溫瓶取代開飲機或電熱水瓶。開飲機或電熱水瓶都是24小時都插電保溫，相當耗能，若改成快煮壼煮水，倒進保溫瓶中，一期帳單約可省200元。