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悠遊聯名卡、Debit卡免用現金即可購買定期票

2018-07-05 11:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

由雙北市政府、公車業者、YouBike及台北捷運公司共同推出定價1,280元、30日吃到飽的「公共運輸定期票」，發行以來反應良好；為因應推行無現金化城市，7月5日(四)開始，凡持有悠遊聯名卡或悠遊Debit卡民眾，均可在臺北捷運117個車站自動售票加值機或詢問處，透過自動加值服務購買定期票。

台北捷運公司表示，原本民眾持悠遊聯名卡(或悠遊Debit卡)購買定期票，均須以現金至自動售票加值機或詢問處購買，自7月5日(四)開始，不需要現金，即可透過自動售票加值機，依照自動售票加值機操作說明，選擇「自動加值」購買定期票；亦可至詢問處請車站人員操作自動加值服務。

北捷公司提醒民眾，如果選擇悠遊聯名卡自動加值服務，自動售票加值機將依據卡片內餘額自動計算加值金額(500元、1,000元或1,500元)，加值後扣除定期票票價並完成定期票設定後，餘額將轉為電子錢包儲值金額。若您使用悠遊Debit卡自動加值服務，要先確認卡片連結銀行帳戶內餘額超過加值金額，才能成功加值購買定期票。

例如：原本悠遊聯名卡內有200元，自動售票加值機計算過後，自動加值1500元，扣值定期票票價1280元，設定後尚有420元，將轉為電子錢包餘額。如果悠遊聯名卡尚未開啟自動加值功能，請持卡人務必至各捷運車站「悠遊卡加值機」或7-11、全家、萊爾富、OK等四家超商開啟自動加值服務。

「公共運輸定期票」自4月16日正式上線，歡迎持悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）至捷運各車站自動售票加值機或詢問處購買。將票卡輕觸捷運車站自動收費進站閘門或公車驗票機上感應區啟用後，即可享有30日內不限距離、次數搭乘臺北捷運、雙北公車及YouBike前30分鐘租借免費等優惠。

相關詳情可洽詢臺北捷運24小時客服專線：（02）218-12345、臺北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889）或瀏覽臺北捷運公司網站(http://www.metro.taipei)。

7月5日(四)開始，凡持有悠遊聯名卡或悠遊Debit卡民眾，均可在臺北捷運117...
7月5日(四)開始，凡持有悠遊聯名卡或悠遊Debit卡民眾，均可在臺北捷運117個車站自動售票加值機或詢問處，透過自動加值服務購買定期票。 圖／台北捷運公司提供
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