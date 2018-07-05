北市衛生局：衛福部應強制醫療機構通報異常事件

2018-07-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台大醫院爆發加護病房洗腎「接錯管路」重大疏失，誤將自來水當成RO逆滲透水，6名病患受影響，其中兩人事發後死亡，台北市衛生局上午公布調查報告，認為操作人員確有疏失，但尚無證據顯示死亡個案與此事有關，院方督導不周，依法處罰鍰10萬元。

對此，台大醫院發言人王亭貴說，尊重且接受台北市衛生局裁罰決定，院方已完成改善作業，第一時間更改洗腎機的接頭，做好防呆裝置，加強工作人員的教育訓練，避免類似情況再度發生。

外界關注，死亡個案與血液透析接錯管路是否有直接關係，台北市政府衛生局副局長陳正誠指出，尚無證據顯示兩者之間的關連性，不過，操作人員確有疏失，院方則有督導不周之責，已抵觸醫療法第57條規定，將依同法第103條規定，處以罰鍰10萬元。

陳正誠解釋，台大為醫學中心，對於病人安全以及醫事人員的管理，應較一般醫院更為嚴謹，依照相關規定，首次違規處5萬元至15萬元罰鍰，因此衛生局最後給以10萬元罰鍰處分。

不過，北市衛生局也肯定台大事後積極處理，落實內部病安通報，護理人員循院內機制迅速通報，使院方於第一時間進行病人監控、家屬溝通以及院內相關軟硬體改善。

值得重視的是，北市衛生局6月29日專案會議做出決議，建請衛福部建立醫院異常事件即時通報機制，在第一時間警示其他醫院，同步注意及改善，以減少類似事件的發生。

陳正誠指出，衛福部應該透過修法，強制醫療機構通報異常事件，保障民眾就醫權益，營造安全的就醫環境。