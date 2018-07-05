開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



夏天到了，每天動輒30幾度高溫，又是狂開冷氣的季節，但很多家長擔心孩子感冒，過敏兒父母更是擔心不得了，網路也有教授使用冷氣要開除濕、開風口向上較省能。醫師錢建文建議，建議冷氣設定在攝氏26度到27度，搭配電風扇，不但健康也省能；若有過敏兒的家長，宜打掃居家環境，定期清洗風扇和冷氣，避免揚塵造成過敏。

陳姓家長說，他家孩子是9歲過敏兒，夏天一到都要吹冷氣才能入睡，他冷氣溫度調到攝氏27度，搭配風扇，但孩子隔天起床就感冒，醫生建議他不要開冷氣、不要開電風扇，才不會造成揚塵，但好像沒什麼效果。

彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文說明，過敏兒怕揚塵，最主要對策是定期打掃居家環境，也要記得清洗風扇和冷氣風扇，避免室內過多粉塵；相反的，開冷氣若能搭配電風扇，掌握溫度不要調太低，可以增加空氣擾動，取代風口朝上，更省能。

至於「要不要開除濕機？」他認為，開冷氣反而會讓空氣乾燥，若太乾燥，可在室內放盆水。

中山醫學大學院長、衛福部醫院手術室空氣品質小組委員白佳原教授建議，開冷氣要注意空氣流通，新建大樓可裝設全熱交換器；室內人多時，例如20名員工開會，窗戶可開2到5公分小縫，搭配空氣清淨機使用，待二氧化碳濃度低於1000PPM再關窗，約可確保3到9成空氣品質，另要注意耗材與保養，定期更換及清潔濾網。