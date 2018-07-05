退休族肺癌3B抗癌成功 他鼓勵癌友接受正規治療

2018-07-05 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市77歲謝姓自來水公司退休人員菸齡40多年，平時靠健走運動，少有病痛，直到去年底，因躺下會咳，在診所治療2個月未癒，轉診到中國醫藥大學附設醫院癌症中心診察，確診是肺癌第三期末期（3B），肺葉有多顆病灶合併縱膈腔淋巴結轉移，經接受局部放射治療合併免疫治療二個月，追蹤至今，病灶消失，計畫11月到日本泡溫泉，他今天分享抗癌經驗，鼓勵癌友接受正規治療，樂觀抗癌。

謝姓病患說，他是去年底，躺下就咳，為鼻涕倒流，感謝診所、醫院的醫護人員悉心治療、照護，以及家人支持，獲知罹患肺癌第三期末期（3B），很震驚，但也體會癌症不是一天造成的，他信任醫師，接受正規治療，親友介紹的偏方一律婉拒，配合醫護人員指導飲食、運動，也戒菸，養好身體，增強免疫力，樂觀抗癌。

中國醫藥大學附設醫院癌症中心院長趙坤山說，免疫治療是利用人體免疫反應對抗癌細胞，但單獨使用只對15%到20%病患有效，因此免疫治療合併其他治療提升效果的研究陸續進行中。

趙坤山說明，過去認為放射線治療是局部治療，有照射到的區域腫瘤細胞才會死亡，近年醫學上發現，局部放射治療之後，沒有照射區域的病灶卻也同步縮小甚至消失，被稱為隔山打牛遠距效應，學界認為遠距效應和人體的免疫系統有關。