肥皂洗手最抗菌 專家：滅菌液別噴小孩皮膚

2018-07-05 11:52 中央社 台北5日電



預防腸病毒別忘勤洗手。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 有些民眾會買滅菌液等抗菌用品給小孩用，認為可取代洗手。專家提醒，最好的滅菌法是用肥皂正確洗手，且避免直接在小孩皮膚噴滅菌液。若一定要用滅菌液，買了盡快用。

正值腸病毒流行期，許多家長擔心孩子健康，又怕常遇到無法洗手或懶得洗手情況，加上酒精對腸病毒無效，家長們寧願花錢買次氯酸的抗菌產品。

家醫科主治醫師陳崇賢今天表示，門診遇到不少家長對次氯酸水的功效提出疑惑。含氯滅菌液是強氧化劑，會直接對菌體產生氧化作用，進而殺死細菌和病毒。但若高濃度的次氯酸水溶液沒有好好稀釋就用在皮膚上，「沒人敢保證不會出問題」。

次氯酸有消毒效果，但陳崇賢建議，最好用在環境消毒，如果真的要噴在皮膚上，「那就大人自己噴，不要拿小小孩做實驗」，尤其是搞不清楚濃度的狀態下。另外，若買了滅菌液就要盡快使用，且不能用來取代使用肥皂、洗手乳洗手。

陳崇賢表示，次氯酸是很不穩定的弱酸，會慢慢發生自身氧化還原反應而分解，且當pH值降低，自身分解反應的速度會加快。建議民眾不要一次團購一大堆，不知道噴到何年何月，最後也不知道噴出來的東西有沒有殺菌效果，「還是噴個心安的」。

陳崇賢還說，家長準備再多的抗菌產品，都不如教小朋友正確的疾病傳播概念，把東西送進嘴巴前應洗手，咳嗽遮嘴巴、不要故意用飛沫噴別人，才能讓孩子知道要注意健康。

衛生福利部疾病管制署也提醒，防止病從口入的最好方法是如廁後、吃東西前都用肥皂/洗手乳正確清洗雙手，且雙手的每個部位都應澈底清潔，濕洗手時間應40秒到60秒，乾洗手約20秒到30秒。