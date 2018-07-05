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孕婦兒童停車證 月底前可用手冊替代

2018-07-05 11:07聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部日前發布「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，公共停車場滿25個車位或以上，須依比率設置專用停車位，對孕婦或帶娃娃車的家長是一大福音。交通部最近接民眾電話接到手軟，都是來詢問怎麼申請停車證，交通部說，停車證7月底前才印完，現在可先用孕婦或兒童健康手冊替代。

目前新法已上路，但200萬張專用停車證還在趕印當中，預計7月底前分送各縣市政府，建議民眾屆時撥打市民專線，詢問各縣市領取窗口單位。

交通部說，民眾若現在就有這類停車需求，可先用孕婦、兒童健康手冊代替，放在車子擋風玻璃前面供辨識即可，或地方縣市政府若已有類似證件，如高雄的母嬰親善停車證，經公告後也可替代使用。

交通部提醒，孕婦兒童停車位跟身障停車位不能互相混用，即使有孕婦兒童停車證的民眾，使用身障停車位仍將開罰600元至1200元。而身障民眾、或一般民眾拿其他人的孕婦兒童停車證或手冊，佔用孕婦兒童停車位，也將開罰600元至1200元，但會有1年勸導期，明年6月29日起開罰。

考量孕婦或帶6歲以下兒童的家長，經常大包小包、或是要推娃娃車，上下車很不方便，交通部才會推出此項友善措施，依照規定，這項專用停車格寬度須達標準尺寸2.5公尺，過去有些停車場因配置關係，車格可容許稍微縮減寬度，但孕婦、兒童專用停車位一定要達標準尺寸，才不會妨礙上下車。

公共停車場將強制按比率設孕婦專用停車位。圖為北市孕婦優先停車位。 聯合報系資料照...
公共停車場將強制按比率設孕婦專用停車位。圖為北市孕婦優先停車位。 聯合報系資料照片
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孕婦身障停車場

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