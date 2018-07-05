單車健身時曬傷後背 他痛到只能坐著睡覺

2018-07-05 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



烈日當空，紫外線驚人，皮膚科門診曬傷患者明顯增加，一名男大學生在河濱公園騎單車運動時，就是不願塗抹防曬乳液，沒想到，當晚回家後，後頸背部嚴重曬傷，紅腫刺痛，甚至起水泡，無法平躺睡覺，只能在書桌趴睡。

台大醫院皮膚科教授蔡呈芳表示，今年門診曬傷患者比往年還多，不少家長記得幫孩子做好萬全防曬措施，例如，防曬帽、防曬衣，塗抹防曬乳液，但自己卻只做半套，以致於耳朵、後頸、背部等部位嚴重曬傷。

蔡呈芳指出，不少男生以為在臉上塗抹防曬乳液，一點都不MAN，即使陽光強烈，就是不願防曬，以致於臉部肌膚紅腫熱痛，長期下來，可能出現曬斑，皮膚提早老化，形成老人斑。

如何正確使用防曬品？台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師劉康玲提供一個小秘訣，以自己手掌大小作為參考，一個指節長度的防曬產品，約可以塗抹兩個手掌的面積範圍，以全臉為例，大約3至4個手掌大小，建議塗抹約兩個指節長度的防曬乳液，如果只擠花生米大小，則無法達到有效防曬。

劉康玲說，SPF為防曬產品對紫外線中的UVB波段的保護力，理論上 SPF10的產品可以阻絕90%的UVB，SPF30可阻絕96.7%，SPF50可阻絕98%，只要劑量足夠，就能達到防曬效果。

蔡呈芳表示，入夏以來，紫外線驚人，提醒民眾白天至戶外活動時，務必做好防曬措施，帽子、太陽眼鏡、抗紫外線衣服，並塗抹足夠的防曬產品，且2、3小時就需補擦一次。

蔡呈芳指出，最近幾年，歐美國家流行懶人防曬，每天服用口服防曬保健食品，可以增加1倍的防曬係數，提高皮膚的耐受性，搭配防曬措施，效果顯著，不過，礙於法規，台灣目前仍不能販售這類產品。