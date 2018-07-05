持續發布豪雨特報！屏東豪雨 台南高雄大雨

2018-07-05 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局持續發布豪雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南及高雄地區易有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪處請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

中央氣象局說，今天至周六西南風逐漸減弱，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一各地大多為多雲到晴的天氣，東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。