自體脂肪治療中風肝硬化 幹細胞研究進入人體實驗

2018-07-05 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



國璽幹細胞公司與慈濟醫院自去前起合作「以自體脂肪幹細胞」治療「陳舊性腦中風」、「肝硬化」2項目，日前完成第1期的臨床實驗，昨天雙方再度簽約進入第2期臨床試驗，將為國內推升幹細胞生醫科技應用與臨床醫學發展邁向新里程碑。

幹細胞研究及醫學應用成為國際所矚目焦點之一，也為病人帶來了一線曙光。花蓮慈濟醫院從2017年開始接受國璽幹細胞公司委託「以自體脂肪幹細胞(ADSC)腦部移植治療陳舊性腦中風」第1期臨床實驗，至今年5月下旬，已順利收案3名陳舊性腦中風病人，完成全球首創自體脂肪幹細胞腦內移植的第1期人體臨床試驗。

而肝硬化一直是亞洲人十大死因之一，成功換肝者也僅有2％，自體脂肪幹細胞技術也應用在治療肝硬化上。國璽董事長莊明熙表示，在動物實驗上，研究團隊發現這些商業化製程生產的自體幹細胞，可在肝硬化大鼠的肝臟中維持長達4個月，期間可修復受損的肝臟細胞，恢復肝臟功能。而此技術也已應用於第1期的6名肝硬化人體臨床試驗。

雙方昨天在簽訂幹細胞醫療合作意向書後，即將展開陳舊性腦中風與肝硬化的自體脂肪幹細胞第2期臨床試驗計畫。

計畫主持人也是花蓮慈濟醫院長林欣榮表示，第1期人體試驗研究計畫，主要測試安全性，第2期臨床試驗目前也已經開始著手規劃，預計2020年完成人體臨床第3期試驗，並在2021年可以順利拿到藥證，希望最後的結果能具體幫助腦中風、肝硬化的病人遠離病痛。