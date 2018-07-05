影／從海上看清水斷崖 直擊野生海豚出沒

2018-07-05 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



暑假瘋旅遊，尤其台灣東部更是不少人夏季旅遊首選。這時節來花蓮玩，可別錯過賞鯨行程，甚至可安排出海欣賞從海平面拔起的清水斷崖，追尋海豚蹤跡。

台灣十景之一的清水斷崖，位於台灣東岸，是臨海懸崖，如果搭乘的賞鯨船有安排行程，可從海面觀賞高達2408公尺的清水山，而清水斷崖幾乎垂直於太平洋的巨大壁面，讓人驚嘆台灣之美。