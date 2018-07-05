屏東發布豪雨特報 水利署應變小組今早三級開設

2018-07-05 08:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



連日南部大雨不斷，中央氣象局針對屏東縣發布豪雨特報，經濟部水利署應變小組也於今（5）日上午7時30分三級開設。