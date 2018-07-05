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不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

定居美國的台灣媽媽：在這裡孩子怎可能輸在起跑點？

屏東發布豪雨特報 水利署應變小組今早三級開設

2018-07-05 08:34經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

連日南部大雨不斷，中央氣象局針對屏東縣發布豪雨特報，經濟部水利署應變小組也於今（5）日上午7時30分三級開設。

氣象局豪雨水利署

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