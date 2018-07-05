彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今年第8號颱風瑪莉亞昨晚生成，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，目前位於台灣東南方約2800公里海面上，持續往西北方移動，也就是往日本琉球方向前進。颱風的走向還是和太平洋高壓的導引氣流有關，這兩天還在調整當中，可能走得比較慢，周日開始會快速往琉球方向移動，預期下周一、下周二可能是最接近台灣的時候。

彭啟明說，如果依照各國的平均路徑趨勢來看，最接近台灣距離在下周一、下周二還有500到700公里，會稍微有點影響，尤其發展的環境還不錯，強度上可能都有發展的空間，下周要稍微留意瑪莉亞的動態，預期這兩天的路徑都還有大幅修正的空間。接近於3000公里遠的颱風，如果到東亞，光是路徑的誤差都可能到數百公里以上。未來太平洋高壓的動態還是有決定性的影響，還有很大變動空間。

台灣今天仍受到西南風的影響，南部仍然有對流降雨，今天還是在高雄屏東附近，不過從昨天開始，和過去幾天較為劇烈且大範圍相比，已經稍微減弱，間歇的時間也加長，單日的降雨量也在減弱當中，這兩天也會逐漸減少。

周末開始，轉為偏南風，南部降雨會更緩和，轉為午後陣雨。而南部雨勢減緩，反而其他各地午後陣雨，尤其靠山區的午後陣雨將明顯增多，也容易伴隨閃電雷擊，也提醒您要多留意，不過大致上屬於很局部型，午後時間較有機會。和過去幾天中南部，西南風和海陸風環流對峙發展起來的對流不大相同。

彭啟明說，下周的天氣就要看颱風距離台灣的遠近，要留意可能陽光較強，也有可能有較大範圍的熱對流發展，屬於較多變的天氣。如果颱風不來台灣，也要留意可能帶動西南風的增強或對流雲系移入，天氣變動度較高，安排活動上也須多費心，但不須過於緊張。

中央氣象局說，今天至周六西南風逐漸減弱，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一各地大多為多雲到晴的天氣，東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。