吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天西南部有局部陣雨或雷雨，午後中南部及北部山區，另有局部雷陣雨；仍有較大的降雨，應注意氣象局發布的特報；北台灣天氣悶熱，最高溫可達36度左右，要注意防曬、防中暑。

明天至周日因陸風與西南風輻合，清晨西南部有局部陣雨的機率；大氣不穩定，午後則有局部雷陣雨發展，山區及部分平地皆有受影響的機率。各地天氣偏熱，中午前後要注意防曬。

下周一至下周三午後天氣不穩定，對流旺盛，為有午後局部陣雨或雷雨的天氣。

他指出，關島南方的熱帶低壓，昨晚8時發展為第8號颱風瑪莉亞；各國模式大都模擬，其未來持續增強，將會是比較強的颱風。

至於輕度颱風瑪莉亞未來的動向，他說，根據中央氣象局最新潛勢預測圖顯示，5天的預測路徑，瑪莉亞向西北前進再轉西北西，有很大的不確定性範圍；與日、美的預測路徑及不確定性範圍都很類似，顯示未來路徑仍會大幅調整。由於目前颱風距離還很遙遠，加上路徑會再調整，現在談它對台灣是否有影響言之過早，應持續觀察最新的資料。

中央氣象局說，今天至周六西南風逐漸減弱，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一各地大多為多雲到晴的天氣，東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。