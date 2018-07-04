如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



糖尿病的高盛行率與高併發症風險，糖尿病的防治與照護，近年來逐步受到大眾的重視，麻豆新樓醫院提醒，當事人血糖處於「糖尿病前期」，容易受到大家忽視，值得注意。

麻豆新樓家醫科醫師劉如芳說，所謂「糖尿病前期」是指血糖高於正常值，但是還沒達到糖尿病標準之間這段過渡期。當空腹血糖介於 100 - 125mg/dL，或是醣化血色素介於5.7%到6.4%之間，或是口服葡萄糖耐受測試下、血糖介於 140 - 199mg/dL 之間，臨床上都界定為糖尿病前期。

而「糖尿病前期」病人經3至5年臨床追蹤，25％病人會惡化成糖尿病，25％會恢復正常血糖，50％保持原狀；若病人是肥胖或有糖尿病家族病史，則罹患糖尿病風險更高，且將來罹患心血管疾病的風險是正常人的1.5倍。

她說，把握「糖尿病前期」透過飲食、運動及體重控制，以及定期的監測，血糖還有機會回復正常；一旦進入糖尿病階段，幾乎就必須一輩子接受治療與照護，心血管病變的發生率也會明顯往上爬升。

至於族群特別應該接受篩檢呢？有家族糖尿病史者，年齡大於45歲，體重過重及肥胖者(BMI>24)，缺乏運動者，患有高血壓或心血管病史，高密度脂蛋白膽固醇(HDL)＜35mg/dl或三酸甘油酯≧250 mg/dl，曾有妊娠糖尿病、或小孩出生體重大於4.1公斤的女性，患有多囊性卵巢的女性，有黑色棘皮症等胰島素阻抗問題者，皆建議定期接受篩檢。

一旦進入「糖尿病前期」，少吃精緻澱粉，多吃全穀類、含纖維的蔬果，避免含糖飲料的攝取。運動方面，每周至少做150分鐘的中強度運動，例如快走、慢跑等有氧運動，若再搭配伏地挺身、舉重等肌力訓練，效果更好。體重方面，建議體重過重者可透過營養師指導，每天減少攝取熱量500到1000大卡，減掉原本體重的 7%。