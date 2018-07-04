英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06 中央社 倫敦3日綜合外電報導



英國最新研究顯示，喝咖啡和長壽有關，可降低早逝風險，即使無咖啡因也同樣有效。國際間關於喝咖啡對心臟、肝臟和腦部有益的研究再添一例。

財經內幕（Business Insider）網站報導，發表在美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）的英國最新研究顯示，喝咖啡的人死亡風險較低，即使一天喝8杯甚至更多，或代謝咖啡因速度較慢也一樣。

這項研究的對象是50萬名英國人，其中38萬7494人有喝咖啡的習慣。研究顯示，一天喝2至5杯咖啡的人，比不喝咖啡的人，在研究的10年期間死亡機率減少12%，喝6至7杯減少16%，喝8杯以上減少大約14%。

無論是研磨或即溶咖啡，有無咖啡因，都有助延年益壽。

這項研究採用英國人體生物資料庫（UK Biobank）資料。研究對象54%是女性，平均年齡57歲。在研究的10年期間，有1萬4225人過世。

研究結果顯示，整體來說，咖啡飲用者死亡風險較低，和其他很多研究發現一致。

歐洲一項針對50萬人進行的研究，結果也和英國這項研究相近。在研究的16年間，男性每天3杯咖啡，比不喝咖啡的人，死亡機率減少12%。女性每天喝3杯咖啡，比不喝咖啡的人，死亡機率減少7%。

針對18萬5855名美國不同族裔咖啡飲用者的研究也證實這項結果。每天喝1杯咖啡的人，比不喝咖啡者，死亡機率減少12%。每天2至3杯咖啡，早逝機率減少18%。這項研究之所以特別重要，是因為喝咖啡的好處適用於非裔、夏威夷原住民、日裔、拉丁裔美國人身上。

其他研究則顯示，喝咖啡者比較不容易罹患癌症、第二型糖尿病、憂鬱症、阿茲海默症、失智、肝硬化和心臟病。

在諸多研究中，咖啡有無咖啡因都沒關係，意味飲用咖啡的好處可能和咖啡因無關。咖啡豆本身富含各種其他抗氧化複合物，可能發揮了作用。