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遭國人嫌翻…墾丁登外國客最愛景點

2018-07-04 23:33聯合報 記者吳姿賢／台北報導

觀光局最新調查報告，去年外國觀光客最喜歡的台灣十大景點，墾丁國家公園從前年第四躍...
觀光局最新調查報告，去年外國觀光客最喜歡的台灣十大景點，墾丁國家公園從前年第四躍居第一。 記者潘欣中／攝影
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墾丁近來因一盤近千元「天價滷味」等消費爭議屢遭國人負評，但根據觀光局最新調查報告，去年外國觀光客最喜歡的台灣十大景點，墾丁國家公園反而從前年第四躍居第一，贏過日月潭、太魯閣、九份。不過，墾丁「叫好不叫座」，外國旅客到訪人次相對低，跟交通不便有很大關係。

觀光局近日公布去年來台旅客消費及動向調查報告，在部分國人心中「黑」到不行的墾丁，前年僅名列國外旅客喜歡景點的第四名，去年卻竄升為冠軍，更是前十名中除野柳以外，喜歡率正成長的景點，從不到兩成八升為逾三成一。

在墾丁經營飯店的全國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，墾丁有珍貴自然資源，還有美麗海景、古色古香的恆春古城，加上人情味純樸，連美食都很多元，想吃國外、道地或古早味都有，各方面都可妥適照顧到國外旅客。

正在台灣自由行的桂姓陸客來台四次，最喜歡的就是墾丁，「說不上來為什麼，就是覺得墾丁特別漂亮」。馮姓陸客也說，身邊朋友都覺得墾丁的海比大陸美，「只是消費有點貴」。他說，之前大陸綜藝節目到墾丁取景，有大陸藝人不慎被割傷，在當地醫院打破傷風，服務又快又好，看了節目會增加好感。

外國旅客的喜愛率雖最高，墾丁相對到訪人次卻很低，學者、業者都認為跟交通不便有很大關係。觀光局說，墾丁不在主要幹道，無法招攬路過的團客，希望跟墾管處一起思考，如何利用現有優勢，包裝不一樣行程。大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍說，現階段要設法活絡恆春機場跟改善公路運輸，為墾丁帶來人潮。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜認為，對外國人而言，除非從南部進來台灣，才較有機會到墾丁旅遊。建議墾丁除解決交通問題，還要讓周邊觀光配套符合國際水準，例如加強交通雙語標示，從桃園或高雄機場一路到墾丁時，避免讓國外旅客難搭車；其次是結合屏東當地文化，讓墾丁更具多元性，並徹底美化墾丁大街，在商圈意象上找出專屬特色。

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墾丁陸客

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