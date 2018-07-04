老鼠之亂／北捷車廂百人暴衝 「應有疏散機制」

台北捷運昨早9時4分，一開往象山站的列車停靠大安站時，因車內有老鼠引起民眾恐慌推擠衝下車。 圖／取自臉書「爆料公社」 分享 facebook

一隻老鼠昨天「搭」上北捷淡水信義線列車，導致乘客驚慌尖叫並奔跑，車廂內不知情的乘客也跟著跑。列車停靠大安站時乘客爭相衝上月台，出現人踩人、撞倒人的混亂狀況，造成兩人輕傷。

一隻老鼠卻釀成捷運乘客踩踏甚至受傷，災害學者、交通大學副教授單信瑜表示，踩踏是指推擠產生「骨牌效應」，行動緩慢或個子嬌小的老人、孕婦或兒童，在混亂中更危險。捷運人潮擁擠，發生踩踏的後果很嚴重，呼籲公部門要提高警覺，建立正確的避難疏散機制。

北捷調查，昨天上午九時許，北捷一列列車駛離大安森林公園站往大安站駛去，不久就傳出女乘客尖叫聲，引發民眾狂奔。

「當時，看到所有人往其他車廂狂奔，腦海裡還浮現鄭捷殺人事件翻版…」乘客心有餘悸地說，車子到大安站後一開門，大批乘客衝出去，還撞倒大安站候車民眾。

民眾說，他向旁人說是老鼠，但話似乎沒被傳下去，導致尖叫聲擴散成恐慌；有乘客說，他身旁有人還拿出背包、雨傘擋在胸前。

北捷指出，事件發生後，大安站及捷運車廂內散落乘客的鞋子、雨傘、手提包及打翻的咖啡。北捷則廣播請車上七百名乘客改搭下列車，淨空列車並移往象山站。

北捷表示，會定期針對鼠蟑布置捕滅設備，因車站周邊有餐飲商家，老鼠會經由相連管道闖入，每月約可抓三到五隻。有關民眾遺失的物品，先放在大安站保管到十一日，十二日起移往遺失物中心。

北捷呼籲，遇異常狀況，乘客可透過緊急通訊器告知司機，北捷也會透過車內廣播說明，避免不必要恐慌。