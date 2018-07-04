台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



麗星遊輪本月1日從基隆出港、原本要展開6天5晚那霸、大阪雙嬉假期的「處女星號」。旅客4日在mobile01網站上爆料指出，突然有船上舞者表演受傷，需緊急送醫而更改航道，將那霸行程替換為石垣島，導致停靠大阪、返抵基隆的時間延後。由於郵輪行程驟然改變，引發旅客不滿，上百名遊客聚集在郵輪賭場前抗議，據傳船方還出動保安人員介入處理。

麗星郵輪表示，郵輪是因受輕度颱風巴比侖影響，才會變更行程，並基於安全理由，將那霸行程替換為石垣島，並強調有在旅客登船前主動告知並取得同意。

麗星郵輪又表示 ，在航道變更後，在3日又有旅客身體不適需緊急送醫，才會停靠大阪、返抵基隆的時間被迫延後。

旅客在mobile01網站上表示，有一名表演者在表演高空秀時跌落受傷，於是全船折返那霸就醫。旅客質疑，郵輪一直停留在那霸外海，以致6天5夜的郵輪行程，花了4天時間在海上航行。

今晚間有300至400名遊客聚集遊輪7樓賭場抗議，群眾大喊「欺負台灣人」，據發文遊客表示，船方出動保安主管，禁止旅客拍照攝影。遊客表示，他們派代表出面與船長溝通，但代表轉述，船長態度不佳，並表示請旅客自行寫信申訴。