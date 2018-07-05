老虎堂多項衛生缺失 限期改善

爆紅的排隊飲料店「老虎堂」近日不僅傳出手炒黑糖涉及廣告不實，在台北的四家分店也無登錄食品業者登錄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以手炒黑糖爆紅的知名飲料店「老虎堂」日前遭離職員工爆料，店裡爆紅的炒黑糖並非手炒，而是以機器代工，黑糖還含有焦糖色素，在北市的4間分店昨也未登錄「食品業者登錄字號」，北市衛生局稽查後發現有多項衛生缺失，已開立限改單要求改善。

衛生局表示，老虎堂在台北分店沒有食品業者登錄字號，就如同沒有身分證，這些分店形同「黑戶」。

北市衛生局參議王明理表示，昨上午稽查老虎堂士林大北店、台北站前店、西門西寧南店、中山南西店等4家分店，均發現有食品衛生缺失，如食材未架高存放、垃圾桶未加蓋、食材烹煮區旁牆壁髒汙、未出示員工體檢報告等，已要求限期改善，本月9日再複查。

王明理表示，若複查仍然未改善，將依違反「食品安全衛生管理法」處6萬至2億元罰鍰，複查若發現未完成食品業者登錄，將再處3萬至300萬元罰鍰。

北市議員高嘉瑜昨指出，食安詐騙層出不窮卻無法根絕，且消費者很健忘，為保障民眾權益，高嘉瑜建議應由北市府自訂法規，對這些店家張貼詐騙標章。

針對北市府稽查結果，老虎堂表示全台共7家店，台中2家、嘉義1家、台北4家，因展店速度較快，北部4家分店都是近2、3個月才開幕，以致作業上未注意到ㄧ些細節，衛生局發布訊息後昨已迅速上網登記，網路上號稱「手炒」的文宣也已陸續下架。