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救溺先自保 「叫叫伸拋划」5招救援

2018-07-05 00:16聯合報 記者蔡翼謙／花蓮報導

溺水時應以仰漂（左）或水母漂（右）方式等待救援。 記者蔡翼謙／攝影
溺水時應以仰漂（左）或水母漂（右）方式等待救援。 記者蔡翼謙／攝影
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台灣257處危險水域，花蓮占23處，其中最知名的戲水區就數七星潭，海巡署列為十大危險海域之一。目前正值炎炎夏日戲水季節，花蓮縣消防局指出，去年共獲報15起溺水案件，但今年才過一半，就已有10起。

花蓮縣體育會游泳委員會副總幹事吳彥奇表示，一般海邊水深是慢慢變深，但七星潭是斷層，離岸20公尺後，水深直接掉100公尺以上，海域地形險惡。而七星潭的「高低落差」現象，在游泳池內、河邊、溪邊都有可能出現，小朋友在游泳池內剛開始踩得到地，走到池中間卻踩不著，不幸就可能溺水，這類水深不一的情況，下水前無法目測得知。

溺水時可脫掉身上褲子，在褲管打結打入空氣，當作漂浮物支撐。 記者蔡翼謙／攝影
溺水時可脫掉身上褲子，在褲管打結打入空氣，當作漂浮物支撐。 記者蔡翼謙／攝影
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花蓮危險海域包括秀姑巒溪、三棧溪、慕谷慕魚的清水溪等，花蓮縣消防局每年都會派分隊到易溺水水域宣導。吳彥奇表示，游泳委員會也配合政令，在半年內跑完全花蓮126所國中、國小，宣導救溺5步驟「叫叫伸拋划」。

吳提醒，救溺以「保持冷靜」、「自保前提」為原則，「叫」代表大聲呼叫，引起救生員、附近民眾注意，以及呼「叫」求救專線，包括110、119、118（海巡署專線）及112（手機緊急救難專線）；「伸」代表利用附近長條狀物品當作延伸物，從兩側慢慢伸向溺水者，過程中身體重心壓低，請一旁的友人抱住自己，避免溺水者力量太大，將自己拉下水。

溺水時在褲管打結打入空氣，當作漂浮物支撐，是自救方法之一。 記者蔡翼謙／攝影
溺水時在褲管打結打入空氣，當作漂浮物支撐，是自救方法之一。 記者蔡翼謙／攝影
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「拋」代表用寶特瓶、保麗龍、籃球、排球等漂浮物，由下往上輕拋給溺水者，不可用丟的，以防力道太大丟過頭；而「划」則是拿著救生圈，下水划向溺者，但吳彥奇建議，這步驟與溺者有近距離接觸，溺者可能突然反撲，讓自己無法掙脫，盡量由受過專業訓練的人員操作。

花蓮縣體育會游泳委員會表示，要避免溺水意外，最好的方式就是勿到不熟水域戲水，若不幸溺水，可用「仰漂」或「水母漂」方式自救，或利用身上衣物當漂浮物。若一旁有人溺水需救援，也應秉持「救溺要先自保」原則，再以「叫叫伸拋划」方式處裡。

另外，夏天常發生午後雷陣雨，原本天氣晴朗，民眾戲水到一半時溪水突然暴漲，吳彥奇說，此時應將身體轉身，以側身迎水，身體重心蹲低，防被沖走，待在原地等待救援。

吳彥奇呼籲，台灣四面環海，民眾戲水容易，愛戲水者須具備基本的游泳能力、自救能力，且學校一定要有游泳課教學。

海巡署體育

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