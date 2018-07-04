走一趟8千元難賺！ 75公斤廢電池背下玉山

2018-07-04 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



玉山國家公園排雲山莊近期整修，清出28顆約75公斤的太陽能廢鉛酸電池須運下山，承攬該運務的登山者伍玉龍徵求「英雄」，祭出一趟8000元報酬，眾人卻望之卻步，網友熱議「有命賺，恐怕沒命花」。

玉管處副處長林文和昨說，早期高山運補均由中興航空公司協助吊運，5年前墜機意外頻傳，服務中止，全改由人力運送，無經驗、不熟悉路線者勿嘗試，以免受傷得不償失。

玉山國家公園排雲山莊近期整修清出70多顆太陽能廢鉛酸電池，75公斤級運下山成難題。圖／玉管處提供 分享 facebook

玉管處指出，為加強排雲山莊供電和儲電能力，去年5月改善山屋電力和周邊設施，清出25公斤充電器3個、鋁架6個、48公斤和75公斤廢電池各47顆和28顆，而75公斤幾乎是成年男性體重，清運不易。

清運任務由人稱「台灣雪巴」的原民登山者伍玉龍承攬，他在臉書貼文，提出一顆電池8000元，個人累計8顆加發1萬元，看似優渥的報酬引發熱議。有山友表示，背一個人走平路不用1公里就很喘了，遑論從排雲山莊下山約8.5公里，熟悉路程且體力充足者，至少得花4至6小時，且下山很傷膝蓋，真是一大挑戰。

不少網友也認為，以人力背負下山太折磨人，還可能造成膝蓋永久性傷害，恐「有命賺，可能沒命花」。玉管處表示，採人力清運是不得不的選擇，也凸顯國內高山運補的困境。48公斤的廢電池、鋁架和充電器等廢棄物均陸續搬下山，唯獨75公斤廢電池難清運，現在還躺在山莊。