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今彩539第107159期 頭獎摃龜

2018-07-04 22:17中央社 台北4日電

今彩539第107159期開獎，中獎號碼19、21、34、23、22。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎131注中獎，每注可得新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼103，正彩25注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼3468，正彩8注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539

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