狂吹冷氣 小心「病態大樓症候群」

2018-07-04 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



醫師錢建文建議，夏天使用冷氣，要注意定期清洗，節能又健康。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

喉乾、眼鼻過敏易疲倦

極端氣候影響，盛夏每天30幾度高溫，許多人狂開冷氣，卻出現不少「病態大樓症候群」，喉嚨乾燥，眼睛、鼻子過敏，頭昏眼花，容易疲倦，或咳嗽、氣喘等，渾身不適卻又沒生病；醫師錢建文說，這與長時間久坐在密閉空間、狂吹冷氣且空氣不流通有關，建議冷氣設定攝氏26度到27度，搭配電風扇，要常打掃環境，避免揚塵造成過敏。

陳姓家長說，孩子是9歲過敏兒，夏天都要吹冷氣才能入睡，溫度設定攝氏27度並搭配風扇，但隔天起床猛打噴嚏。

另最近也有不少人過敏、頭昏眼花，甚至皮膚紅斑、發癢，頭痛、聞到持續性異味，多是在大廈工作的白領族。

醫師：工作1小時動一動

彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文認為，要避免罹患「病態大樓症候群」，除了注意通風，記得工作1小時要起身動一動、到室外走走；開冷氣會讓空氣乾燥，可在室內放盆水。

耳鼻喉科醫師曾梓展認為，冷氣病主要因室內溫度調太低，進出忽冷忽熱身體難以調節產生不適與疾病，他建議冷氣宜維持在攝氏25到28度的恆溫環境。

中山醫學大學院長、衛福部醫院手術室空氣品質小組委員白佳原教授建議，開冷氣時要注意空氣流通，新建大樓可裝設全熱交換器；室內人多時，窗戶可開小縫，經實驗開2到5公分小縫，搭配空氣清淨機，室內二氧化碳濃度低於1000PPM再關窗，可確保3到9成空氣品質，另要定期更換及清潔冷氣濾網。

中醫師蔡蕙君建議，避免冷氣病，除了冷氣不要開太冷，出門前先喝1杯溫開水，在室內也不忘每小時補充300CC的水分。

易流汗者可適時補充電解質飲品，吃消暑的西瓜、絲瓜、冬瓜等。