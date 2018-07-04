達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



省電達人張偉明建議，盤點家裡的「待機電力」電器，換成有開關切換的排插型延長線，要用再打開。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

省電達人張偉明分享「入門版」節電4妙招，盤點「待機電力」電器、室內無線電話換有線電話、以快煮壼加保溫瓶取代開飲機或電熱水瓶，及省電燈泡換成LED燈泡，加上台電節電獎勵，每期至少可獲84元，等於每期帳單可省下700元支出。

張偉明建議，耗能最高的冷氣可調到攝氏28度，搭配循環扇使用，冷氣每調高1度可省下5%電力，濾網每月清洗一次也能省5%電力，重度使用冷氣者，建議採用變頻、有節能標章的冷氣較省電，定頻冷氣啟動時最耗電，不要開開關關。

以快煮壼加保溫瓶取代電熱水瓶（右二），一期帳單約可省下50元到100元電費。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

節電4妙招第一招，清查「待機電力」電器，如冷氣、床頭音響、微波爐、洗衣機等有亮燈或有LED面板的電器，沒使用還插電，待機電力占總耗電量約7.4%，可換成有開關切換的排插型延長線，每期帳單約可省下50到100元。

第二招把室內無線電話換有線電話；張偉明說，室內電話很少使用，卻一直處於充電狀態，改成有線電話，估計可省50到100元。

第三招以快煮壼加保溫瓶取代開飲機或電熱水瓶；開飲機或電熱水瓶都24小時都插電保溫，相當耗能，改成快煮壼煮水，再倒進保溫瓶中，每期帳單約可省200元。

第四招省電燈泡換成LED，同樣照明度，電費省一半以上，若家裡20個燈泡，每天開8小時，一期電費約可從400多元降到100多元。