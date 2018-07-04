親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

台北多媒體展好康多 電競系列展場買正是時候

2018-07-04 21:45聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

技嘉於台北多媒體大展推出多款電競機種，挑戰市場最優惠。圖／技嘉提供
技嘉於台北多媒體大展推出多款電競機種，挑戰市場最優惠。圖／技嘉提供
分享

畢業季過了，表示接下來新鮮人求職、開學季也就不遠了，趁著即將在週五開幕的台北多媒體展優惠、暑假通路促銷檔期，趕快購入提升戰力的好夥伴。

宏碁將在台北多媒體展展出超過20款搭載第8代Intel Core處理器輕薄Acer Swift系列、效能Aspire系列、Nitro及Predator電競筆電，以及電競周邊全產品線一次到位。同時於展場開賣數款新品，包括搭載Intel Optane記憶體技術的全新效能15.6吋霧面筆電Aspire 3、效能16升桌機Aspire TC-885、頂級27吋薄型AIO時尚桌機Aspire U27。

而為了歡慶Acer Predator成為《英雄聯盟》2018 LMS 職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴，自7月6日至7月22日止，凡於多媒體展會場或指定Acer旗艦及專售店，購買Acer指定筆電最高降七千元、購買Predator指定周邊登錄即享Line Points 500點、會場中購買Predator商品（周邊除外），可獲得2018 LMS夏季賽觀賽VIP門票2張，還有購買Acer搭載 Intel Core 處理器系列機種，即可參加「自己的贈品自己夾」活動，有機會抽中Predator Galea 500電競耳機一組。另外，展場內再推熱銷筆電加碼下殺促銷，包括Aspire 3原價25,900元，特價21,900元、Aspire 7原價30,900元，特價25,000元有找、Aspire E5-576G不到2萬元開賣、Swift 3（SF314-52）會場超低價不到24,900元。

技嘉也抓住暑假電競銷售熱潮，於台北多媒體大展推出電競筆電挑戰全台最低價！限量推出Sabre 15-G8獨規15.6吋Intel Core i7-8750H六核心處理器搭配NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR5 4GB效能電競機種，於展場首賣驚爆價29,990元（原價36,990元），限量30台。除了購買技嘉旗下高端電競品牌AORUS全系列電競筆電，就送AORUS電競周邊組H5電競耳機（市值2,690元）、P7炫光滑鼠墊（市值2,390元）、M3電競滑鼠（市值1,690元）全套周邊之外，凡購買技嘉筆電立即加碼抽電競豪禮，有機會把最大獎AORUS K7電競鍵盤（市價4,290元）帶回家。

2018台北多媒體大展

時間：7月6日至7月9日（上午10點至下午6點）

地點：台北世貿展覽中心一館（台北市信義路五段5號）

票價：全票150元、優惠票120元、25歲以下學生免費入場

Acer Nitro 5系列電競筆電，即日起買還送電競背包。圖／宏碁提供
Acer Nitro 5系列電競筆電，即日起買還送電競背包。圖／宏碁提供
分享
Acer Swift 5蜂蜜金全金屬機身，具奢華時尚風。圖／宏碁提供
Acer Swift 5蜂蜜金全金屬機身，具奢華時尚風。圖／宏碁提供
分享
Acer頂級輕薄美型27吋AIO桌機Aspire U27，售價53,900元。圖...
Acer頂級輕薄美型27吋AIO桌機Aspire U27，售價53,900元。圖／宏碁提供
分享
技嘉推場內獨規Sabre 15-G8，展場首賣驚爆價29,990元。圖／技嘉提供
技嘉推場內獨規Sabre 15-G8，展場首賣驚爆價29,990元。圖／技嘉提供
分享

票價電競筆電電競鍵盤

相關新聞

Siri被疑有危國家安全 竟偷聽英國政府開會

2018-07-04 16:49

讚台灣人才優勢 簡立峰：世上少有那麼多會寫程式的電機系畢業生

2018-07-04 14:28

Google推薦系統優化 背後功臣是土生土長的台灣人

2018-07-04 14:02

繼微軟、Google合作推AI 陳良基：再與亞馬遜合作

2018-07-04 12:04

Google：人工智慧技術發展將扭轉過往台灣偏重硬體成長現象

2018-07-04 11:46

COMPUTEX充斥性感女模 外媒批：過時做法很失敗！

2018-07-04 10:52

不會以VMware逆向「收購」方式恢復上市 Dell將發行全新公開股票

2018-07-04 10:22

台北多媒體大展6日登場 暑期第一檔商機

2018-07-03 19:46

傳Dell可能買斷VMware所有持股 藉此推動逆向收購上市計畫

2018-07-03 11:15

亞馬遜收購藥物宅配服務PillPack 進軍醫療相關業務市場

2018-07-03 11:14

遠傳攜手台南市政府 強攻醫療物聯網

2018-07-02 18:34

世足賽助攻 中華電MOD破180萬用戶

2018-07-02 16:15

阻Intel爭取蘋果訂單 消費者、美國FTC控高通違反市場壟斷

2018-07-02 11:52

Opera遞交募股說明文件 預計於美國募集1.15億美元上市

2018-07-02 11:43

幼時家中沒水電 Flickr創辦人差一步當心理學教授

2018-07-01 13:54

為何蘋果等科技公司愛用X來命名？ X的魔力解析

2018-06-29 15:53

LINE成立加密貨幣交易所「BITBOX」、擴大LINE Pay應用

2018-06-29 12:32

LINE擴展數位內容發展 希望在服務內增加更多眼球黏著度

2018-06-29 12:24

LINE將在台推LINE Travel 強化網購以圖找物等功能

2018-06-29 12:21

VIVE Focus開發套件將開放中國以外地區銷售、韌體釋更新

2018-06-29 12:18

Qualcomm：無法阻止市場過分渲染AI應用或被用於軍事

2018-06-29 12:16

LINE7月成立加密貨幣交易所 2地區不適用

2018-06-28 23:03

解密科技展台中登場 虛擬體驗尖端技術

2018-06-28 22:25

宏達電上海秀AR 自動販賣機進駐地鐵

2018-06-28 20:51

HTC攜手中國移動加速5G應用 推動實現VIVE REALITY願景

2018-06-28 17:57

宏達電攜手中國移動 加速5G應用發展

2018-06-28 16:58

傳蘋果、三星將私下和解過去長達7年之久的專利紛爭

2018-06-28 14:58

以行銷為目的 Facebook於英國、北歐地區發行紙本雜誌《Grow》

2018-06-28 10:06

影／LINE原宿店內藏BT21限定賣場 入場資格須抽獎

2018-06-28 10:05

蘋果、三星七年專利戰大和解 傳三星可能要額外賠償

2018-06-28 08:53

工研院光碼技術結合布袋戲 霹靂「光」回顧戲偶故事

2018-06-27 18:44

解決企業AI人才荒 全台第一間人工智慧體驗中心啟用

2018-06-27 17:40

MWC Asia 2018上海開展 聚焦5大主題

2018-06-27 14:12

MWC Asia 2018上海開展 聚焦5G、AI等五大主題

2018-06-27 11:44

Google與京東戰略合作 原本曾談論是否將Google Home等產品帶進中國

2018-06-27 09:36

比米粒還小！密西根大學打造世界最小電腦將可植入體內監測腫瘤

2018-06-26 09:44

影／進入AIOT時代 PTT之父：需提供人才交流平台

2018-06-25 19:06

訪談／用戶隱私權政策更新 LINE台灣：絕對不會任意竊取

2018-06-25 17:31

PTT之父杜奕瑾談AI：台灣處在非常好的位置

2018-06-25 16:20
看更多

熱門文章

Gmail被踢爆開後門 百萬用戶信件看光光

2018-07-04 08:34

COMPUTEX充斥性感女模 外媒批：過時做法很失敗！

2018-07-04 10:52

這是真的！你「授權」開發商看你的Gmail信箱

2018-07-04 10:40

他在line群組中嘲笑詐騙集團 隔天發現帳號被停權

2018-07-04 10:10

電腦加了「它」就是比較快！ 傳輸線上的磁環妙用

2018-07-04 15:19

讚台灣人才優勢 簡立峰：世上少有那麼多會寫程式的電機系畢業生

2018-07-04 14:28

Siri被疑有危國家安全 竟偷聽英國政府開會

2018-07-04 16:49

為了宇宙平衡！薩諾斯討論區將封鎖半數版友

2018-07-04 14:43

Google推薦系統優化 背後功臣是土生土長的台灣人

2018-07-04 14:02

電競人氣差異懸殊 電競選手冷暖自知

2018-07-04 09:12

神秘新iPhone 現身Geekbench數據庫

2018-07-04 18:59

Google：人工智慧技術發展將扭轉過往台灣偏重硬體成長現象

2018-07-04 11:46

4G吃到飽296元起！亞太電信「壹網打勁」資費超猛

2018-07-04 17:34

華為推出GPU Turbo技術 加碼將手持超級夜拍功能下放榮耀手機

2018-07-04 10:26

不會以VMware逆向「收購」方式恢復上市 Dell將發行全新公開股票

2018-07-04 10:22

知名開發者爆料！新一代iPad再升等將有Face ID功能

2018-07-04 11:16

繼微軟、Google合作推AI 陳良基：再與亞馬遜合作

2018-07-04 12:04

谷歌證實開發商可讀取郵件 Gmail電郵恐被看光

2018-07-04 14:18

吃到飽轉向21M限速 亞太電祭月付296元

2018-07-04 19:27

可將耳機收納錶帶內 華為針對智慧手錶申請多項設計專利

2018-07-04 10:19

蘋果傳開發導航智慧衣 有機會取代導盲犬

2018-07-04 10:17

瑪利歐陪你去旅行 任天堂新周邊價格好親民

2018-07-04 09:54

忘了機車何時定檢？ 輸入車牌查看檢驗各項數據

2018-07-04 22:21

吳永誠／虛擬人物 讓大家都能裝可愛

2018-07-03 23:45

《刺客教條》前製作人領軍打造 《祖先：人類奧德賽》釋新宣傳片

2018-07-04 09:57

推廣台灣電競 從產學合作做起

2018-07-04 09:15

台北多媒體展好康多 電競系列展場買正是時候

2018-07-04 21:45

代號「仙女座」的微軟雙螢幕手持裝置發展停滯 亮相還要等

2018-07-04 10:09

Spotify希望藉由輕量版爭取發展中國家用戶成長機會

2018-07-04 10:20

LINE漫畫平台4週年 邀「與神同行」原著作家來台

2018-07-04 17:46

電信業OTT熱潮 暑假風起雲湧

2018-07-04 17:38

三星2018新款The Frame電視缺了43吋 多了QLED系列機種功能

2018-07-04 10:16

Google打擊假新聞有煩惱 難處在定義及判別

2018-07-04 14:24

影／《與神同行》漫畫作家來台　最喜歡李安、周杰倫　

2018-07-04 20:16

華碩ZenFone 5Z進軍印度 電商平台獨賣

2018-07-04 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top