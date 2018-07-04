台北多媒體展好康多 電競系列展場買正是時候

2018-07-04 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



技嘉於台北多媒體大展推出多款電競機種，挑戰市場最優惠。圖／技嘉提供 分享 facebook

畢業季過了，表示接下來新鮮人求職、開學季也就不遠了，趁著即將在週五開幕的台北多媒體展優惠、暑假通路促銷檔期，趕快購入提升戰力的好夥伴。

宏碁將在台北多媒體展展出超過20款搭載第8代Intel Core處理器輕薄Acer Swift系列、效能Aspire系列、Nitro及Predator電競筆電，以及電競周邊全產品線一次到位。同時於展場開賣數款新品，包括搭載Intel Optane記憶體技術的全新效能15.6吋霧面筆電Aspire 3、效能16升桌機Aspire TC-885、頂級27吋薄型AIO時尚桌機Aspire U27。

而為了歡慶Acer Predator成為《英雄聯盟》2018 LMS 職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴，自7月6日至7月22日止，凡於多媒體展會場或指定Acer旗艦及專售店，購買Acer指定筆電最高降七千元、購買Predator指定周邊登錄即享Line Points 500點、會場中購買Predator商品（周邊除外），可獲得2018 LMS夏季賽觀賽VIP門票2張，還有購買Acer搭載 Intel Core 處理器系列機種，即可參加「自己的贈品自己夾」活動，有機會抽中Predator Galea 500電競耳機一組。另外，展場內再推熱銷筆電加碼下殺促銷，包括Aspire 3原價25,900元，特價21,900元、Aspire 7原價30,900元，特價25,000元有找、Aspire E5-576G不到2萬元開賣、Swift 3（SF314-52）會場超低價不到24,900元。

技嘉也抓住暑假電競銷售熱潮，於台北多媒體大展推出電競筆電挑戰全台最低價！限量推出Sabre 15-G8獨規15.6吋Intel Core i7-8750H六核心處理器搭配NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR5 4GB效能電競機種，於展場首賣驚爆價29,990元（原價36,990元），限量30台。除了購買技嘉旗下高端電競品牌AORUS全系列電競筆電，就送AORUS電競周邊組H5電競耳機（市值2,690元）、P7炫光滑鼠墊（市值2,390元）、M3電競滑鼠（市值1,690元）全套周邊之外，凡購買技嘉筆電立即加碼抽電競豪禮，有機會把最大獎AORUS K7電競鍵盤（市價4,290元）帶回家。

2018台北多媒體大展

時間：7月6日至7月9日（上午10點至下午6點）

地點：台北世貿展覽中心一館（台北市信義路五段5號）