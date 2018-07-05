不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

台北捷運近期被新加坡稱讚「是全世界最可靠的地鐵之一」，狀況反應快、班次誤點率極低等，都較英、美、韓國佳；但自從2014年5月北捷發生鄭捷殺人事件，乘客警覺性提高後，近來也發生不少乘客恐慌、後續證實虛驚一場的情況。

北捷淡水信義線4日早上，有老鼠在大安森林公園站闖入一輛往象山方向的列車內，引起乘客恐慌推擠，乘客於大安站下車疏散時，現場一片狼藉。 圖／摘自臉書社團「爆料公社」 分享 facebook

女乘客尖叫 民眾以為鄭捷事件翻版

北捷淡水信義線4日上午9時許，一名女乘客因為在車廂發現老鼠，驚慌尖叫奔跑引發集體恐慌推擠，最後車上700名乘客在大安站疏散，老鼠也趁亂逃跑，但車內、月台已一片狼藉，鞋子、雨傘等物品四散，還有飲料被擠爆、打翻噴散在地像是血跡，看了叫人心慌慌。

網傳韓國電影「屍速列車」台北上映

尖叫聲與乘客往車廂兩端跑，讓不少人一度以為2014年鄭捷事件翻版，還有人警覺準備好背包等器具防身，列車到大安站後幾乎七百多人都衝下車，有民眾被撞倒，至少兩人輕傷。混亂過程也被乘客拍下PO在網路，形容人群瘋狂暴衝、推擠情形，就像韓國電影「屍速列車」。

醫師：最近凶案多 民眾心慌慌

楊聰才身心診所院長楊聰財表示，最近凶殺案件多，捷運又發生過鄭捷殺人事件，加上人腦本來就對紅色、爆炸聲、尖叫聲較敏感，民眾難免都會用經驗中「最壞的狀況」來面對外來刺激，在情況不明下，才會發生恐慌推擠。國外就有不少踩踏事件是因恐慌才發生。

警察：背包 雨傘 滅火器可防身

捷運警察隊說，昨天是捷運通車以來第一次因老鼠入侵造成乘客恐慌；但若真的遇到危險攻擊事件，可持背包、雨傘掩護自保，或拿車廂滅火器噴向歹徒的口、鼻及眼。北捷公司呼籲，車廂內遇異常，都可透過緊急通訊器告知司機，北捷會立刻派員處理。

受2014年鄭捷事件影響，捷運松山線曾模擬捷運砍人事件緊急應變，有工作人員飾演狂徒，持刀在車上砍人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不只老鼠 連雨傘節都曾出沒過

除昨天這起老鼠鬧到全部乘客下車外，2009年北捷也曾發生乘客帶寵物蛇上新店線列車，但蛇卻溜走情況，北捷人員獲報上車找不到蛇，只能要求所有乘客下車，清空車廂；高雄捷運大寮站2014年則被警衛發現一條1.3公尺毒蛇雨傘節溜進閘門，車站還特別貼出公告告知有毒蛇出沒，引起民眾注意。

利用北捷棄屍 300乘客與屍同行

更令人驚悚的是，今年3月居然有香港男子謀殺女友後，將女友屍體裝在行李箱，搭台北捷運一路從中山站到竹圍站，最後於竹圍站後方棄屍，整段行程至少與300名乘客同行經過16站。

今年3月，香港陳姓男子疑將女友屍體裝入粉色行李箱中，再搭捷運至竹圍捷運站棄屍。 圖／聯合報系資料照片、記者林孟潔翻攝 分享 facebook

女子北捷三點全露 還拍照PO上網

2014年新莊線先嗇宮站有女子在友人陪同下裸拍，還趁捷運離峰、乘客稀少時段，在捷運車廂或站或坐，拍下三點全露裸照，甚至褪去所有襯衫，車廂內拍攝場景甚至可見其他乘客；該案遭警方移送法辦，但檢方卻不認為構成猥褻，因此不起訴。

黑武士、鹹蛋超人 都曾被請下車

曾有學生因為參加校內萬聖節活動，打扮成時下流行的「喪屍」，有人則是畫著蒼白的臉、五官掛著血痕，都被捷運保全人員以造型太嚇人，拒絕入站。藝人林俊傑也曾和朋友扮成「黑武士」及「鹹蛋超人」搭捷運，但因北捷曾發生隨機砍人事件，進了捷運後，讓工作人員大喊「先生，頭套拿下來。」林俊傑和朋友只好乖乖配合。

藝人林俊傑（中）曾假扮黑武士搭捷運遭到阻止，圖為2015年林俊傑舉行生日見面會，公司安排電影星際大戰的人物出場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

學者：災害發生最怕造成踩踏推擠

專攻災害管理的交通大學副教授單信瑜說，災害發生時，最怕推擠產生「骨牌效應」，有人跌倒遭後方人群踩過，現場吵雜聽不見呼救，行動緩慢或個子嬌小的老人、孕婦或兒童，在混亂中更危險。如何避免踩踏？他說，民眾應冷靜依指示疏散，相關單位要依區域、方向及時間，由工作人員指引疏散並保留緊急通道供警消救援。