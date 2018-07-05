不只小孩 成人也是日本腦炎高危險群

別以為只有小孩才要施打日本腦炎疫苗，許多成年人反而是高危險群。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

最新台灣研究發現，溫度和濕度都會影響日本腦炎病毒的傳播，溫度上升至22度後，每升高一度，日本腦炎感染案例數將增加14.4%；當相對濕度增加至70%至74%，隨後每增加5%濕度，日本腦炎感染案例數將增加9.8%。近日高溫多雨，恐讓疫情持續增溫。

馬偕醫院兒童感染科主任紀鑫指出，每年7、8月高溫潮濕，為日本腦炎感染的高峰期，流行期會一直延續到10月，目前治療日本腦炎，無有效的抗病毒藥物，接種疫苗為預防的最好方式。

大部分成人對於日本腦炎抱持著「事不關己」的態度，以為那是幼兒才會罹患的疾病，但國內流行病學調查發現，1961至1977年出生的民眾體內抗體陽性率偏低，屬於高風險族群。

此外，從衛福部疾管署公布日本腦炎案例年齡分布，自1998年後，九成為20歲以上成人，其中以40至59歲間民眾感染風險較高。

紀鑫指出，今年截至6月26日為止，全國已有17起日本腦炎感染案件，為去年同期案例數的2.8倍，均為成年人，發病期間出現發燒、頭痛、意識障礙，甚至性格大變。

紀鑫表示，我國早將日本腦炎疫苗列為幼兒常規疫苗，一般建議在1歲3個月至2歲3個月之間接種疫苗，近幾年來，採用新型疫苗，只要依照時程接種兩劑，保護力可達20年。

台灣疫苗推動協會理事長、台大教授李秉穎表示，入夏以來，溫度飆高且多雨，濕熱環境將促使病媒蚊大量孳生，擴大日本腦炎病毒傳播範圍及速度，國人千萬不可等閒視之。

研究顯示，三斑家蚊為日本腦炎傳散的主要媒介，最遠飛行距離可達三公里，且體內的病毒更可透過產卵傳給下一代，傳播範圍超乎想像，李秉穎建議成年人，應該接種一劑疫苗，降低感染風險。