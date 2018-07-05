超商實習 失智爺奶重拾笑容

2018-07-05 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



天主教中華聖母基金會和統一超商合作推出「幾點了咖啡館」，讓失智長輩為顧客做咖啡。 圖／統一超商提供 分享 facebook

超商賣咖啡不稀奇，但上錯咖啡，全台只有嘉義這二家統一超商不會被客人罵。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠表示，嘉義地區受高齡化、少子化及人口外移衝擊，今年三月底老年人口達18%，其中十個鄉鎮老年人口逾二成，已步入超高齡社會。

為了照顧老人，天主教中華聖母基金會與統一超商合作，去年起開設二家「幾點了咖啡館」，讓失智症爺奶當實習生，他們有時會忘記客人點哪種咖啡、上錯咖啡，但在店長引導下，大部分可完成任務，至今服務逾五千人次。今年9月將再拓點三家超商，拓展友善失智社區網。

88歲的童蔡巧奶奶是實習生之一。她以前個性活潑開朗，但失智後變得不愛和人說話，經實習後，不只愛上做咖啡，也能主動和客人介紹好喝的咖啡。85歲的黃金斷奶奶也是實習生，實習後個性從羞怯到「大解放」，不斷主動與顧客打招呼，還會在門市與店長高歌合唱。社工觀察，她結帳十次，八次金額都算對，家屬知道非常欣慰。

另外，天主教中華聖母基金會在嘉義服務發現，老老照顧家庭中，失智與失能並存的「雙失家庭」占三成四。其中一戶何姓家庭，65歲太太照顧智能障礙又中風的先生和女兒，但她去年確診失智，當照顧專員進到屋內評估何家時，被髒亂屋內的上百隻蟑螂老鼠嚇到，困頓生活令人不忍。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，嘉義地區近八成的家庭支持系統不足，不乏老人照顧老人，更有三成高齡照顧者得同時照顧二名以上的失能老小，這些高齡照顧者平均72歲。

為了讓雙失家庭的困境不再惡化，天主教中華聖母基金會提出社區式照顧、居家照顧、照顧者服務、友善環境及鄰里守望相助隊五大計畫，天天送餐及每月送民生物資到失智及失能家庭。其中，有家統一超商門市加入「社區式照顧」模式，協助假日送餐，今年擴大到平日供餐，門市夥伴也將組成志工隊，下班後配送米、麵條、衛生紙等民生所需物資。