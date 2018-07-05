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維持營養、體重 存夠抗癌本錢

2018-07-05 00:11聯合報 記者張益華／台北報導

民眾出席「抗癌要『營』，體重要行」講座，台上台下互動踴躍。 記者林澔一／攝影
民眾出席「抗癌要『營』，體重要行」講座，台上台下互動踴躍。 記者林澔一／攝影
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罹癌令人恐懼不安，但醫療技術精進，讓癌症並非絕症，早期發現和治療就有機會治癒。亞東醫院放射腫瘤科主任熊佩韋表示，為支撐病人度過療程，營養是抗癌重要關鍵，臨床證據顯示，近四成以上癌症病人營養不良和體重下降，以胰臟癌、食道癌、胃癌和頭頸癌患者最多，若半年內體重下降逾10%，存活率也相對較低。

體重是觀察營養狀況的重要指標，體重愈能維持，存活率愈高。荷蘭研究顯示，頭頸癌病人若半年內體重下降超過10%，存活率較沒有體重減輕者差。國外文獻也證實，鼻咽癌體重減輕者，存活率較沒有體重減輕者少7%；大腸癌與攝護腺癌病人維持體重者，存活率較體重減輕者高出兩倍。

熊佩韋表示，癌細胞使病人體重和肌肉質量下降，間接反應在活動能力上，不僅體力下降，更增加日常生活依賴度，嚴重影響人體對藥物的耐受度，可能因此中斷治療，降低存活率。為此，營養支持非常重要，最新ESPEN歐洲營養醫學會建議，癌症營養除了補充高熱量高蛋白，也可補充抗發炎營養素，如富含EPA的魚油，實證顯示可改善病患預後和生活品質。

此外，國外文獻也證實，補充魚油EPA可提升晚期肺癌化療成效；胃腸癌病人補充Omega-3如魚油EPA，改善免疫減少發炎，甚至手術全期透過營養照護介入，都對患者有幫助。

除了營養，熊佩韋也建議，運動使肌肉收縮分泌肌動素等物質，調節免疫力抗腫瘤，患者可與醫師討論個別化的運動處方，例如頭頸癌病人可做吞嚥說話及頸部運動，乳癌病人可做手臂伸展及按摩。

「抗癌要『營』，體重要行」講座，由亞東醫院放射腫瘤科主任熊佩韋（左）與抗癌鬥士李...
「抗癌要『營』，體重要行」講座，由亞東醫院放射腫瘤科主任熊佩韋（左）與抗癌鬥士李歐（右）一同演講。 記者林澔一／攝影
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「誰說癌末一定是虛弱不堪的樣子！」抗癌鬥士李歐說，當他43歲正值人生巔峰時，卻得了鼻咽癌第四期，如今他熬過了醫師口中2年存活率僅10%的日子，靠重點營養補充、堅持運動和樂觀，持續與癌細胞對抗。

李歐表示，讓自己撐下去的動力是他把癌症當作感冒，癌症末期就是重感冒而已，只要照醫師指示，就會康復。為了不讓體重下降無法繼續治療，能吃時就均衡的吃，搭配醫護人員建議的大廠牌營養品，維持身體承受治療的本錢，即使過程中口腔黏膜破損無法正常進食，仍以大量管灌的方式堅持下去。

他鼓勵癌友，心態治百病，只要樂觀正向，加上營養、運動和治療，任何疾病都有治癒或改善的機會。

抗癌要「營」，體重要行線上直播

元氣網舉辦「抗癌要『營』，體重要行」系列線上直播，為癌友及家屬完整說明抗癌營養資訊，歡迎依場次準時觀看元氣網粉絲團

場次1：抗癌關鍵指標，體重要行！

時間：7月12日（四）14時至14時30分

主講：萬芳醫院放射腫瘤科主任吳思遠

場次2：抗癌要「營」，體重要行！李歐經驗談

時間：7月25日（三）14時至14時30分

主講：鼻咽癌四期患者、抗癌鬥士李歐

場次3：抗癌要「營」，正確補充營養品

時間：8月1日（三）14時至14時30分

主講：新光醫院營養師夏子雯

場次4：癌症闢謠，抗癌要「營」

時間：8月8日（三）14時至14時30分

主講：台中榮總放射腫瘤科醫師趙勇全

抗癌癌症患者腫瘤感冒

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