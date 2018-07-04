GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



高溫溽暑，一出門就想吃冰，每年夏天才吃得到的當季芒果躍升主角，黃澄澄超誘人。GODIVA以芒果泥混搭白巧克力，製成霜淇淋等共3款芒果系列商品，好丘首間百貨門市微風南京店祭出獨賣款「熱帶蜜果冰心聖代」，agnès b. CAFÉ則推出「芒果香蕉果昔」等選擇，均以芒果為主角，熱帶感十足。

GODIVA即日起推出「香甜芒果冰品系列」，包含香甜芒果霜淇淋、香甜芒果雙重味霜淇淋、香甜芒果百香果白巧克力凍飲共三款，均一價200元。GODIVA表示，霜淇淋以白巧克力搭配真實芒果果泥製成，芒果酸甜清香交織香草白巧克力滑順口感；凍飲則以白巧克力為基底，搭佐芒果泥，每一口都透心涼。

好丘日前開出首間百貨門市，進駐微風南京，團隊特別規畫獨賣款商品「熱帶蜜果冰心聖代」，擺上新鮮芒果切塊、山粉圓，擠上鮮奶霜淇淋，接著擺上香酥法式貝果，接著再擠上兩三圈冰淇淋，淋上水果蜂蜜果醬、鋪上奇異果切塊，口感豐富，還有荔枝玫果、煎茶巧酥共三款可選，售價均為120元。