長庚800萬辦訓練營 大方贈國家隊球鞋強化運動防護

2018-07-04 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為讓學生從小培養正確運動防護觀念，長庚紀念醫院今年暑假7月2日至12日，於長庚養生文化村運動中心體育館內舉辦「國中小拔河訓練營」，除了由中華民國拔河運動協會協助指導外，國內首屈一指的臺灣師大景美拔河聯隊教練和選手也協助訓練，結合醫院醫療防護資源，讓國內基層拔河隊有機會接受國家隊教練的訓練。

長庚紀念醫院院長、長庚運動學照護團隊主席楊政達表示，長庚醫療體系長久以來秉持「團隊合作」觀念，唯有團隊合作，才能提供最佳服務，就像拔河必須同心協力，才能獲得最終勝利，今年亦是長庚首度舉辦拔河訓練營，盼透過推廣拔河運動，將團隊合作精神落實至社會各角落。

長庚指出，「國中小拔河訓練營」分為兩個梯次，第一梯次共有14支國小拔河隊參加，第二梯次是16支國中拔河隊參加。本週率先登場的國小拔河隊，所有隊員在5天內將接受正確的運動防護觀念、運動員健康減重的方式，以及扎實的拔河技巧與戰術訓練等。

長庚表示，今年撥款800萬元經費，公益贊助基層國中小學拔河隊與舉辦拔河訓練營，每位學員亦贊助國家級比賽球鞋，今年底更將舉辦第一屆「永慶盃拔河賽」，計畫邀請全國國小、國中校隊以及非科班學生組隊參加，盼帶動國內的拔河運動風氣。

臺灣師大景美拔河聯隊教練郭昇表示，長庚多年來和國家隊合作，協助比賽中隊員的運動防護，讓隊員保持最佳狀態，因此透過和醫院合作，除讓更多拔河隊持續經營，也協助拔河隊建立正確運動防護觀念。他表示，拔河為冷門運動項目，選手人數並不多，希望透過長庚協助下，讓更多拔河小選手能在拔河運動持續努力。