85度C推四款平價造型主題蛋糕 搶父親節上億商機

2018-07-04 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



父親節即將來臨，85度C宣布今年推出四款「金牌老爸」平價造型蛋糕搶市，並從7月5日起接受預購，預估到8月8日全台要賣出4萬顆主題蛋糕，整檔業績挑戰1億元，目標較去年同期成長5%。

85度C今年推出的四款父親節主題蛋糕，包括：包括8吋熱血冠軍蛋糕，造型為超炫的F1賽車競技場；7吋飛翔世界蛋糕，搭上Q版飛機擺飾，另外還有皇家偵探和花花襯衫二款蛋糕，不同造型與口感，要給辛苦老爸不一樣的驚喜。

85度C公關副總經理鐘靜如說，8月5日前的主題蛋糕預購期間，不但享有85折優惠，購滿500元還可抽iPhone X、Apple Watch。

有鑑於市場上，造型蛋糕動輒都要兩、三千元的價位，雖然讓人心動，但價格卻往往讓人望之卻步。85度C決定今年父親節推出四款平價主題造型蛋糕，85折後價格落在450元到620元之間，訴求以精美平價造型蛋糕搶攻父親節商機。

鐘靜如表示，此次強打推薦超酷的「熱血冠軍」，基底是可口香軟戚風蛋糕，配上歐利歐餡和草莓餡雙重奏，入口即化的綿密口感，再加上甜而不膩，保證蹦出豐富的美好滋味。上頭栩栩如生的F1賽車造型巧克力，在跑道上努力奔馳。

7吋的「飛翔世界」，使用巧克力模型打造出超Q版紅白相間的螺旋槳飛機，穿梭在無盡的藍天中翱翔。口感上則是由濃厚乳酪戚風蛋糕搭配香味四溢的伯爵玫瑰慕斯、內層有抹茶巧克酥波蘿、森林水果餡、草莓果餡等等。