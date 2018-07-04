親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

小燈泡案判無期 蔡英文2年前貼文被網友挖來狂酸

金燦榮：貿易戰後 美國下一張危險牌是台灣牌

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12中央社 南投縣4日電

玉山國家公園排雲山莊近期整修清出70多顆太陽能廢鉛酸電池，75公斤級運下山成難題...
玉山國家公園排雲山莊近期整修清出70多顆太陽能廢鉛酸電池，75公斤級運下山成難題。 圖／玉管處提供
分享

有承包商在臉書徵召臨時工，將75公斤廢電池從排雲山莊搬到玉山登山口，8.5公里路程每顆酬勞8000元引起熱議。然而玉管處得標金額是每顆1萬1775元，等於臨時工少賺3775元。

為加強排雲山莊供電能力及增加儲電天數、改善排雲山莊及醫療站設施，並清運舊有電池及設施，玉山國家公園管理處辦理園區山屋電力及周邊設施改善工程，承攬廠商以新台幣394萬5000元承包，預計今年9月完成，新設鋰鐵電池組、鞋櫃及曬衣桿、木作平台、人工清運廢棄電池及設施。

由於新設鋰鐵電池，因此要人工清運28顆重量75公斤、47顆重量48公斤的廢棄鉛酸太陽能蓄電池，及6個重量30公斤的鋁架、3個重量25公斤的充電器，包商負責人透過網路廣發英雄帖，以每顆重量75公斤的廢電池酬勞為8000元，徵求民眾從排雲山莊搬到玉山登山口。

排雲山莊到登山口路程約8.5公里，海拔落差800公尺，一般人背重量20公斤裝備登山就不輕鬆，許多山友及網友看到要背75公斤，紛紛覺得「有錢也沒命花」，也有人認為，背75公斤走8.5公里，酬勞8000元太少。

對此，玉管處表示，以目前民間揹工費用計算，背負30公斤物品到排雲山莊費用約4000元，換算每公斤為134元，這項工程考量電池重量超過30公斤，編列預算時大幅提高單價到每公斤160元，經廠商投標後，減價為每公斤157元。

換句話說，根據玉管處的得標金額，背一顆75公斤重的電池，承包商應付酬勞為1萬1775元，雖然與8000元有著3775元落差，可能為承包者行政相關費用，仍有不少民眾躍躍欲試。

不過，伍姓負責人透過臉書表達抱歉說，因反應太熱烈，嚴重影響聯絡人工作及生活，因此，關閉廣邀背電池英雄的貼文。

玉管處也表示，高山運補一直是棘手難題，國外山區工程、補給、廢棄物清除，主要依賴直升機，國內先前有中興航空協助高山吊運作業，但民國104年起無法提供服務，目前山區工程材料只能用人力運送，這項園區山屋電力及周邊設施改善工程也不例外。

玉山國家公園

相關新聞

法國帥哥自曝捨南韓選台灣4原因 最後一個讓他傷透心

2018-07-04 10:02

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03

長庚800萬辦訓練營 大方贈國家隊球鞋強化運動防護

2018-07-04 20:58

自我封閉近30年 透過伊甸他想重返社會

2018-07-04 19:52

日本腦炎非終生免疫 41歲到57歲體內抗體最低

2018-07-04 19:30

今年暑假何處去？ 到澳洲體驗白色聖誕節滑雪避暑

2018-07-04 19:21

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

台北市東區1762戶大停電 SOGO復興館也受影響

2018-07-04 18:12

影╱友善失智 統一超商讓爺奶實習泡咖啡

2018-07-04 18:11

食材用料升級 勝勢日式豬排今進駐新竹巨城SOGO

2018-07-04 18:03

暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起

2018-07-04 17:40

破除日本腦炎迷思 醫：成人風險高

2018-07-04 17:34

失能失智家庭 社工進屋打掃竄出上百隻蟑鼠

2018-07-04 17:29

老虎堂多項衛生缺失 北市衛生局今開限改通知

2018-07-04 17:23

SOGO復興館全館停電15分鐘 下午5點恢復供電

2018-07-04 17:08

加航飛台周年慶 有優惠還有免費送機服務

2018-07-04 16:59

台東海端鄉地震規模4.2 高雄震度4級

2018-07-04 16:58

夏日溺水季到 花蓮七星潭死亡高地落差請小心！

2018-07-04 16:45

一秒惹毛兩輪族：別拿我當政策籌碼

2018-07-04 16:19

暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10

華航安大略線 8月底改為五班

2018-07-04 15:55

天天玩手遊 工程師手麻舉不起來

2018-07-04 15:50

開拓新商機 桃機舉辦國際空運新南向研討會

2018-07-04 15:39

賣過期4年布丁粉 流新北豆花店

2018-07-04 15:36

就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車

2018-07-04 15:21

想「漫步太陽系」觀星 科博館幫你圓夢！

2018-07-04 15:08

彰化花椰菜田泡到發臭 林聰賢: 今天立即核定災害救助

2018-07-04 14:45

桃機董事長：新南向國家已成為重要旅客來源

2018-07-04 14:39

外國客最愛10大 故宮僅排第9名、西門町第10名

2018-07-04 14:31

被「緊緊套牢」了！LINE是好友還是敵人？

2018-07-04 14:30

學者：墾丁的美 政府應下工夫經營

2018-07-04 14:29

急迫性高 軌道安全成楊宏智首要任務

2018-07-04 14:28

楊宏智掌飛安會 推動轉型運安會

2018-07-04 14:28

婆媽搭機不怕語言不通 加拿大航空增台語空服員

2018-07-04 14:28

墾丁遊客腰斬 「因陸客減、交通不便」

2018-07-04 14:27

沒在怕負評 外國旅客最愛台灣景點是墾丁

2018-07-04 14:22

冷氣師傅「神安裝」 網友笑回：這樣機器才不會壞

2018-07-04 14:20

颱風瑪莉亞 有機會形成

2018-07-04 14:18
看更多

熱門文章

北捷成「屍速列車」 旅客尖叫暴衝竟因為一隻老鼠

2018-07-04 09:40

法國帥哥自曝捨南韓選台灣4原因 最後一個讓他傷透心

2018-07-04 10:02

1顆電池背下山8000元 排雲山莊徵求勇士

2018-07-03 21:32

熱低壓恐成颱 吳德榮：各國模式模擬將是較強的颱風

2018-07-04 06:20

北捷老鼠劫7百人奔逃留下一堆鞋 大安站保管到11日

2018-07-04 12:46

國中女常側躺滑手機 脊椎竟側彎呈50度

2018-07-03 22:33

跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

2018-07-04 10:33

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

選老公必看！哪些生肖男特別寵老婆？

2018-07-04 08:00

就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車

2018-07-04 15:21

空中驚魂！遠航22年老爺機發動機失效 165人驚魂

2018-07-03 22:24

冷氣師傅「神安裝」 網友笑回：這樣機器才不會壞

2018-07-04 14:20

北捷「屍速列車」照曝光 網友：老鼠有這麼可怕？

2018-07-04 13:31

咖啡、綠茶、白開水 我的喝水三部曲

2018-07-04 00:30

台灣發現新物種！ 以前竟誤認是蝦卵

2018-07-04 09:10

老鼠引起乘客恐慌推擠 北捷：車站車廂每月約抓5隻

2018-07-04 11:38

把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16

連續強降雨 台28線旗山往田寮路段「坍了」

2018-07-04 16:02

中南部雨勢逐日緩和 颱風瑪莉亞今明兩天將生成

2018-07-04 10:12

日超夯「咖啡+可樂」來了！全家今開賣 這幾天59元

2018-07-04 12:54

練瑜珈30年 7旬婦挑戰高難度動作竟骨折了

2018-07-04 07:33

影／【唐綺陽】2018下半年12星座運勢解析

2018-07-04 12:48

影╱揹一顆電池下玉山有8000元 這錢卻沒人要賺

2018-07-04 14:10

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

宇宙級超級巨星景甜 降臨Dior高訂大秀

2018-07-03 22:39

比日本多2倍海膽！ 東京海鮮丼「つじ半」6日開幕

2018-07-03 23:14

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

外國旅客最愛10大景點 故宮、西門町吊車尾

2018-07-04 10:42

夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31

水庫進帳 嘉南稻作供灌壓力舒緩

2018-07-03 23:07

皮蛇好痛！ 認清6初期症狀早服藥減少疼痛

2018-07-04 09:21

木村光希的人生第一場看秀 獻給香奈兒高級訂製服

2018-07-03 22:21

突然尿不出來 才知腫瘤吃掉腎

2018-07-04 00:30

相處之道／讓長輩任性點

2018-07-04 06:00

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

心情點滴／只要努力終究會被看見

2018-07-04 06:00

暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10

家人關係／葡萄成熟時

2018-07-04 06:00

生活被制約？研究發現：智慧型手機讓人們更孤獨

2018-07-04 08:21

影／宜蘭童玩節開玩了 比基尼女郎大喊：很爽！

2018-07-04 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top