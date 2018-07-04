背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12 中央社 南投縣4日電



玉山國家公園排雲山莊近期整修清出70多顆太陽能廢鉛酸電池，75公斤級運下山成難題。 圖／玉管處提供 分享 facebook

有承包商在臉書徵召臨時工，將75公斤廢電池從排雲山莊搬到玉山登山口，8.5公里路程每顆酬勞8000元引起熱議。然而玉管處得標金額是每顆1萬1775元，等於臨時工少賺3775元。

為加強排雲山莊供電能力及增加儲電天數、改善排雲山莊及醫療站設施，並清運舊有電池及設施，玉山國家公園管理處辦理園區山屋電力及周邊設施改善工程，承攬廠商以新台幣394萬5000元承包，預計今年9月完成，新設鋰鐵電池組、鞋櫃及曬衣桿、木作平台、人工清運廢棄電池及設施。

由於新設鋰鐵電池，因此要人工清運28顆重量75公斤、47顆重量48公斤的廢棄鉛酸太陽能蓄電池，及6個重量30公斤的鋁架、3個重量25公斤的充電器，包商負責人透過網路廣發英雄帖，以每顆重量75公斤的廢電池酬勞為8000元，徵求民眾從排雲山莊搬到玉山登山口。

排雲山莊到登山口路程約8.5公里，海拔落差800公尺，一般人背重量20公斤裝備登山就不輕鬆，許多山友及網友看到要背75公斤，紛紛覺得「有錢也沒命花」，也有人認為，背75公斤走8.5公里，酬勞8000元太少。

對此，玉管處表示，以目前民間揹工費用計算，背負30公斤物品到排雲山莊費用約4000元，換算每公斤為134元，這項工程考量電池重量超過30公斤，編列預算時大幅提高單價到每公斤160元，經廠商投標後，減價為每公斤157元。

換句話說，根據玉管處的得標金額，背一顆75公斤重的電池，承包商應付酬勞為1萬1775元，雖然與8000元有著3775元落差，可能為承包者行政相關費用，仍有不少民眾躍躍欲試。

不過，伍姓負責人透過臉書表達抱歉說，因反應太熱烈，嚴重影響聯絡人工作及生活，因此，關閉廣邀背電池英雄的貼文。

玉管處也表示，高山運補一直是棘手難題，國外山區工程、補給、廢棄物清除，主要依賴直升機，國內先前有中興航空協助高山吊運作業，但民國104年起無法提供服務，目前山區工程材料只能用人力運送，這項園區山屋電力及周邊設施改善工程也不例外。