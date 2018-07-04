自我封閉近30年 透過伊甸他想重返社會

2018-07-04 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



雖然近年台灣推動身心障礙者權利公約（CRPD），相關權利意識逐漸抬頭，但在身障就業、社交及人際關係等友善環境的營造上，仍有改善空間。伊甸基金會呼籲社會大眾響應無障礙生活計畫，共同打造友善環境，幫助身心障礙者改變現況。

據衛福部及伊甸基金會調查顯示，逾5成的身心障礙求職者在面試時．曾遭遇不平等對待；更有超過65%的身心障礙勞工，在職場上曾遭受嘲笑與歧視；而在社交或人際關係的處理上，受到過度保護心態，以及欠缺學習機會的影響，因誤解而產生挫折經驗的占比高達6成。

中度智能障礙的阿仲因外界歧視、不理解，從小學畢業後就鮮少與外界接觸，自我封閉近30年，讓溝通與社交能力大受影響，除變得不敢表達自我想法外，也慢慢失去獨立生活與思考能力，甚至連獨自去便利商店購物都無法達成。直到阿仲接受伊甸服務，透過簡易代工作業活動、社區參與等生活重建課程，在找回自立生活能力的同時，也找到改變人生的契機。