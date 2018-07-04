日本腦炎非終生免疫 41歲到57歲體內抗體最低

2018-07-04 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣施打日本腦炎疫苗多年，但醫師指出，「每一種疫苗的保護力都有有效期限」，根據統計，國內的日本腦炎通報案中，有4成5曾接受過完整的4劑日本腦炎疫苗，卻仍罹患日本腦炎。

醫師指出，成年人體的日本腦炎疫苗，會隨著時間而減少，其中以民國50年到民國66年出生的族群，體內的日本腦炎抗體陽性率最低，醫師提醒，若是家中有人罹患日本腦炎，恐造成家庭極大的負擔。

根據國內研究指出，濕度與溫度會影響日本腦炎傳播，特別是22度後，每升高1度，日本腦炎的感染案例將增加1.44％。疾管署副署長羅一鈞表示，台灣每年5月到7月都是日本腦炎的流行期，但近年來病例數有增加趨勢，像是今年統計至7月為止，已有21例本土案例，且都是成人感染，他呼籲流行期會到10月，民眾應多加注意。

根據疾管署資料，1988年以後，有9成的日本腦炎患者，都是成人，且集中在40歲到59歲之間。馬偕兒童醫院兒童感染科主任紀鑫表示，台灣新生兒都會施打日本腦炎疫苗，但是疫苗的保護力只有20年，20歲以後的抗體會逐年下降，目前抗體最低的族群以民國50年到民國66年出生者日本腦炎抗體陽性率最低。