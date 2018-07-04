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2016年後台灣第一人！連戰7月13日登陸會習近平

6歲男童公園玩躲貓貓 竟昏倒猝死家長錯愕

日本腦炎非終生免疫 41歲到57歲體內抗體最低

2018-07-04 19:30聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台灣施打日本腦炎疫苗多年，但醫師指出，「每一種疫苗的保護力都有有效期限」，根據統計，國內的日本腦炎通報案中，有4成5曾接受過完整的4劑日本腦炎疫苗，卻仍罹患日本腦炎。

醫師指出，成年人體的日本腦炎疫苗，會隨著時間而減少，其中以民國50年到民國66年出生的族群，體內的日本腦炎抗體陽性率最低，醫師提醒，若是家中有人罹患日本腦炎，恐造成家庭極大的負擔。

根據國內研究指出，濕度與溫度會影響日本腦炎傳播，特別是22度後，每升高1度，日本腦炎的感染案例將增加1.44％。疾管署副署長羅一鈞表示，台灣每年5月到7月都是日本腦炎的流行期，但近年來病例數有增加趨勢，像是今年統計至7月為止，已有21例本土案例，且都是成人感染，他呼籲流行期會到10月，民眾應多加注意。

根據疾管署資料，1988年以後，有9成的日本腦炎患者，都是成人，且集中在40歲到59歲之間。馬偕兒童醫院兒童感染科主任紀鑫表示，台灣新生兒都會施打日本腦炎疫苗，但是疫苗的保護力只有20年，20歲以後的抗體會逐年下降，目前抗體最低的族群以民國50年到民國66年出生者日本腦炎抗體陽性率最低。

羅一鈞表示國內幼童接種日本腦炎疫苗涵蓋率高達9成5，小朋友相對較不需要擔心，但疫苗保護力會隨著年長而衰退，主要病媒蚊三斑家蚊又是全台都有蹤跡，如果是居住於豬舍、水稻田等高危險地區者。屬於高危險族群者，可考慮自費接種疫苗。

別以為只有小孩才要施打日本腦炎疫苗，許多成年人反而是高危險群。記者陳雨鑫／攝影
別以為只有小孩才要施打日本腦炎疫苗，許多成年人反而是高危險群。記者陳雨鑫／攝影
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疫苗醫師

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