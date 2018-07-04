今年暑假何處去？ 到澳洲體驗白色聖誕節滑雪避暑

2018-07-04 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



根據澳洲旅遊局統計顯示，台灣去年前往澳洲旅遊人數達到17萬9,900人次，比2016年增長10.4％，其中造訪維多利亞州的旅客，也成長了4.2％。每年7月在澳洲舉辦的聖誕月活動，除了充滿過節氣氛，也是暑假滑雪避暑的好時機。

維多利亞州旅遊局大中華區總監張曉晨表示，維多利亞州擁有豐富的旅遊資源，集文化藝術、體育賽事、節慶活動、美食美酒、自然風光和時尚都市風貌於一身，廣受全球旅客的喜愛。

地處南半球的墨爾本，每年12月的聖誕節都是在酷暑中度過，因此澳洲人選在7月雪季，舉辦聖誕月活動，乘坐冰滑梯、在市集上品嘗各式美食，提前感受瀰漫在整個城市的聖誕氣氛。另外，距墨城僅兩小時車程的疏芬山，推出夢幻感的聖誕慶典，看古老金礦小鎮染上夢幻童話色彩，園區中瀰漫著聖誕氛圍。每到傍晚時，還有疏芬山的夢幻燈光秀，古老的維多利亞式建築折射光線色彩，彷彿神奇的糖果盒。