北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北捷運疑因老鼠引發乘客恐慌推擠，宛如電影「屍速列車」情節，災害學者單信瑜認為，老鼠造成推擠不可笑，反而很危險，國外大型活動曾踩踏死了數百人，捷運人潮擁擠，一旦踩踏後果嚴重，公部門要提高警覺，建立正確的避難疏散。

今天上午9點多，北捷淡水信義線列車上的大批乘客，疑因老鼠而驚慌逃竄，待列車停靠大安站，爭先恐後暴衝下車，現場尖叫聲不斷，雜物四散亂成一團，1人受輕傷被送醫。

交通大學副教授單信瑜說，踩踏指推擠產生「骨牌效應」，有人跌倒遭後方人群踩過，現場吵雜聽不見呼救聲，群眾又被推著走，行動緩慢或個子嬌小的老人、孕婦或兒童，在混亂中更危險。

國外曾因推擠引起嚴重踩踏事件，2015年9月麥加朝聖爆發踩踏，官方統計769人死亡、934人受傷，有外國媒體報導死傷人數更多，認為有上千人喪命。

單信瑜說，若捷運發生類似鄭捷隨機殺人或被放置可疑爆裂物，乘客在車門開啟瞬間衝出去，就可能恐慌踩踏，有時踩踏不是來自恐慌，例如演唱會、運動賽事或宗教活動，散場時「大家急著回家」，也可能推擠跌倒引起。

他分析，如果不是老鼠，而是有人施放信號彈，或「鄭捷再來一次」，乘客肯定跑得更快，狀況會更嚴重，人潮聚集的台北101跨年或大稻埕煙火節，均為高風險的大型活動，若沒有妥善的疏散計畫，難保不會發生踩踏。

如何避免踩踏？他說，民眾應冷靜依指示疏散，若有人「見義勇為」可協助引導，但未經專業訓練，能做的有限，政府或活動主辦單位要做好準備，依區域、方向及時間，由工作人員指引分段疏散，現場用燈光或圖樣指示明確的避難動線，並保留緊急通道供警消人員救援。