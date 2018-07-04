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台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台北榮總。 圖／翻攝自榮總官網
台北榮總。 圖／翻攝自榮總官網
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白色巨塔內鬥曝光，台北榮總心臟內科主治醫師陳嬰華日前在臉書內容指控，同屬心臟內科的北榮副院長陳適安涉嫌向藥廠收賄。院方表示，雙方均是自己人，得知消息後即啟動內部調查。陳適安則透過院方表示，針對陳嬰華的臉書言論，已委請律師準備提告，並保留法律追訟權。

陳適安（前）。 圖／聯合報系資料照
陳適安（前）。 圖／聯合報系資料照
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據了解，陳適安與陳嬰華早因相處不睦而對簿公堂，陳嬰華日前就在法庭上攻擊陳適安收賄，之後再加碼貼文於臉書。但因缺乏證據，法官曾請陳嬰華不要再講了，北榮則稱政風單位已展開內部調查。

對於陳嬰華的指控，中華民國心律醫學會秘書長林永國澄清，學會得到亞太總部授權主辦第十一屆亞太心律醫學會年會，將於今年10月舉行，如同過去十屆的舉辦經驗，主辦單位必須籌募到辦理年會的金額，但所有募款過程都公開透明，並進入年會獨立專戶，過程中必須跟總部報告，也必須提供資料給內政部查核，所有募款和款項使用都是正常流程。

林永國強調，所有募款款項都是合法、正常流程，不可能進到任何個人戶頭，相關指控有損形象，打擊士氣。

陳嬰華醫師臉書原文如下：

學術是門好生意之進藥保藥篇

炎炎夏日眾藥廠業務代表在咖啡廳議論紛紛：

A哀怨地說：「我們公司的新藥最近要進台北榮總了，前幾天又接到陳適安副院長的秘書打電話叫我去他辦公室，這次不知道又要多少錢了?」

B說：「上次武田藥廠要進高血壓藥Azilsartan，陳副院長跟他要了200萬，拜耳要進Rivaroxaban被要求『捐獻』了10萬美金，業界大概都知道行情吧！」

C道：「反正抗拒也沒有用，最後藥進不去還是得到他辦公室報到。前幾年輝瑞藥廠要進Apixaban，陳副院長一直叫他們的總經理林達宗到他辦公室去，他一直不去，結果Apixaban足足被delay了一年進不了榮總，最後林達宗只好到陳適安的辦公室。陳適安告訴他如果想進Apixaban ，並要保住他們在台北榮總的兩個藥Norvasc跟Lipitor，一定要『捐獻』300萬到他的基金會，所以最後輝瑞藥廠由兩個部門，給了陳適安300萬。」

D說：「哎呀，諾華藥廠最嘔了啦。陳副院長說如果在台北榮總要保住他們的diovan 160 mg要給他200萬才能幫忙。結果他們錢也給了，諾華原廠的diovan 160 mg還是直接被台廠的藥給取代了，不知道那家台廠又給陳適安多少錢啊?」

A說：「最近媒體整天都在罵年薪250萬的高薪實習生吳音寧，現在想想，吳音寧一年薪水250萬，還要在議會被質詢砲轟，陳副院長只要電話拿起來，講幾分鐘，光四家藥廠就給他一千萬了，還不用被別人監督耶…」

B道：「唉~~他的心律醫學會秘書蔡鳳鸞，又打電話給我，叫我們公司要捐給心律醫學會50萬，那我問她到底是為了什麼名目，我們公司前面已經捐了很多錢了，可以少一點嗎?又被她酸說別家公司60、70萬都出了，你們公司連50萬都出不起嗎? 每次都要抬出陳副院長的名號來…」

C說：「唉~~你們聽說了嗎?先前蔡鳳鸞在外面抱怨說本來陳副院長要給她一棟房子的，怎麼幾百萬就把她給打發了…」

D說：「我覺得這個事情很奇怪，以前蔡鳳鸞在當心律醫學會秘書前，在S藥廠工作，當時業界就知道她跟陳適安過從甚密。結果2011年陳適安成立心律醫學會，竟也不避嫌就找了蔡鳳鸞來當學會的秘書，陳適安跟廠商要了錢後，蔡鳳鸞會打電話給廠商催款，並告知他們匯到哪個帳戶…」

A說：「哪裡奇怪啦? 」

B說：「最近參加學會，有人看到陳適安對蔡鳳鸞大聲小聲地，他在公開場合對她講話那麼不客氣，讓我們大家都嚇了一跳，既然這樣，為什麼還要給她幾百萬呢? 」

C說：「大家都在推測啊，因為蔡鳳鸞跟廠商催款有功，所以我們藥界給心律醫學會的錢，可能有部分流入蔡鳳鸞的口袋囉，『這也算是一種學術贊助嗎??』」

醫師誓詞。准許我進入醫業時：我將要憑我的良心和尊嚴從事醫業；我將要盡我的力量維護醫業的榮譽和高尚的傳統；我鄭重地，自主地並且以我的人格宣誓以上的約定。

當醫者面對良知的詰問，沒有選擇沈默，需要多大的勇氣？

榮總募款醫師

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